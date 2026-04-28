Sabato 2 maggio al Teatro San Giorgio l’undicesima edizione di ‘What we are’

Torna WhatWeAre/Danza Multiforme, la piattaforma avviata a Udine dall’Associazione Danza e Balletto (ADEB), con la direzione artistica di Elisabetta Ceron e Massimo Gerardi, in scena sabato 2 maggio ore 18.00, al Teatro San Giorgio, e rivolta a interpreti e autori della scena contemporanea. L’iniziativa, in collaborazione con CSS Teatro Stabile di Innovazione del F.V.G., Comune di Udine e Danza&Danza, concretizza l’obiettivo di monitoraggio e promozione della danza e consente ai 39 artisti selezionati per la 11° edizione, di presentare brani sulla poetica del gesto nei suoi significati espressivi, sociali ed artistici, accogliendo 29 brani coreografici inediti preselezionati a mezzo video e firmati da coreografi provenienti dall’estero e da Friuli, Veneto, Liguria, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna e Toscana.

La partnership consolidata con centri internazionali di formazione coreutica, università europee e compagnie professionali permette l’attribuzione di due Premi in denaro (Premio CSS e Premio FAND), la partecipazione a Festival internazionali (Visavì e Areadanza), residenze artistiche (Lubiana, Losanna e Reggio Emilia), borse di studio e workshop (Cannes, Nova Gorica e Vienna) e un corso annuale di Alta Formazione (Arearea). Partner dell’edizione 2026 sono: Fondazione Accademia Nazionale di Danza di Roma presieduta da Chiara Zoppolato (I), En Knap diretta da Mattia Cason (SLO), Compagnia Linga Lausanne diretta da Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo (CH), Compagnia Arearea diretta da Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi (I), Tanzcompagnie Gorlitz-Zittau diretta da Massimo Gerardi (D), Musik und Kunst-Università di Vienna diretta da Nikolaus Selimov (A); Sorbisches National Ensemble di Bautzen, diretto da Mia Facchinelli (D); Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower diretto da Paola Cantalupo (F); Agora Coaching Project di Reggio Emilia diretto da Michele Merola ed Enrico Morelli (I); MN Dance Company diretta da Nastja Bremec e Michal Rynia (SLO) e Visavì Dance Festival diretto da Walter Mramor.

WhatWeAre ospiterà anche laMostra fotografica multimediale itinerante, Oltre l’immagine, curata dal fotografo e architetto David Raccanello. Il progetto, il cui focus è la ricerca del significato e dell’estetica del movimento, rielabora l’immagine della danza con AI (intelligenza artificiale) creando interattività con i luoghi e i paesaggi più rappresentativi della nostra Regione.

Whatweare è preceduto il 1° maggio da workshop per tutti i partecipanti presso la sede sociale dell’ADEB (via Baldasseria Bassa 231-Udine), con Massimo Gerardi (Gorlitz-Zittau/D) e Luca Zampar (Arearea). Partecipazione gratuita. info: [email protected]

Prevendita spettacolo al botteghino del Teatro.