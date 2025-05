Dal 30 maggio al 2 giugno San Giorgio di Nogaro si accende con “ItinerAnnia – Eventi tra gusto e arte’

“ItinerAnnia – Eventi tra gusto e arte”inaugura l’edizione 22: da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno il centro di San Giorgio di Nogaro si accendeconfermandosi un appuntamento irrinunciabile per chi ama le bellezze naturali, culturali e le eccellenze della Bassa Friulana. Una festa diffusa con un ricco programma che intreccia gusto, cultura, natura e scoperta del territorio. Dalle 16.00 del venerdì, gli stand enogastronomici vi inebrieranno per quattro intere giornate tra piatti tipici, proposte veg, vini e birre artigianali. Ma ItinerAnnia pensa anche al nutrimento della mente e del benessere fisico tra mostre, presentazioni, escursioni in bici e canoa. Lo spazio divulgativo “ItinerAnnia Cjacaradis” è la novità di quest’anno, che in Piazza Plebiscito ospita l’atteso ritorno degli show cooking, oltre a molti appuntamenti dedicati allo scambio e alla valorizzazione delle produzioni locali. “ItinerAnnia Fruts”, accanto all’area picnic nel rigoglioso Parco di Villa Dora, si conferma lo spazio su misura per i più piccoli. Tutta la manifestazione è guidata da un’attenzione concreta alla sostenibilità, per vivere il territorio in modo più rispettoso e consapevole.

Grazie alla sinergia con i Comuni di Carlino, Castions di Strada, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Porpetto, Torviscosa e alla collaborazione con le città gemellate di Mezöhegyes (Ungheria), Völkermarkt (Austria), Arsia (Croazia), ItinerAnnia si fa esperienza coinvolgente in grado di unire generazioni e culture nel segno della partecipazione e della festa. ItinerAnnia 2025 è un evento patrocinato e sostenuto da Regione Friuli-Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Camera di Commercio Pordenone-Udine, Confartigianato Udine, CNA Friuli Venezia Giulia e Io Sono Friuli Venezia Giulia.

«ItinerAnnia è molto più di un evento: è un invito alla riscoperta e alla riconnessione con le nostre radici, con le tradizioni artigianali, agroalimentari, commerciali e industriali che rendono unica la nostra area. Grazie a solide collaborazioni con imprese locali e al contributo prezioso delle Associazioni culturali e sportive, protagoniste instancabili della vita sociale, la manifestazione si fa portavoce di un’identità viva, accogliente e in continua evoluzione». Con queste parole l’Amministrazione Comunale si prepara al taglio del nastro, venerdì 30 maggio alle 18.00, cui seguelatradizionale parata inaugurale: le Associazioni sportive sangiorgine, contributo essenziale al vivere comunitario – e protagoniste per tutti e quattro i giorni di dimostrazioni e prove gratuite aperte al pubblico tra scherma, pattinaggio artistico, minivolley, basket, baseball, danza classica e moderna, hip-hop – sfilano da Piazza Municipio a Villa Dora accompagnate dalla Nuova Banda Comunale di San Giorgio di Nogaro, protagonista della prima serata musicale di Villa Dora con Evoluzioni musicali. Momento centrale della prima giornata di kermesse è il conferimento del Premio ItinerAnnia, riconoscimento dedicato a chi si distingue per l’impegno culturale o civile. L’edizione 2025 vede premiati i genitori di Lorenzo Parelli, in memoria del giovane scomparso durante l’ultimo giorno di stage: un premio che riconosce il valore della loro testimonianza e del loro impegno nel promuovere una maggiore consapevolezza sulla sicurezza dei giovani nel mondo del lavoro.

“ItinerAnnia Cjacaradis” è la grande novità 2025, uno spazio divulgativo pensato per dare voce alle realtà locali, valorizzare associazioni, imprese e progetti locali. Ma è anche molto di più: un luogo di dialogo e confronto, dove si intrecciano esperienze, idee e riflessioni per costruire insieme un modo nuovo e più consapevole di vivere il territorio. Qui si parla di sostenibilità, cultura, comunità e futuro, con l’obiettivo di arricchire non solo la manifestazione, ma anche chi la attraversa. Allestito in centro città, all’esterno di Villa Dora, il programma di Cjacaradis alterna, da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno, presentazioni, incontri, degustazioni e laboratori. Tra gli appuntamenti da non perdere (tutti su prenotazione all’Infopoint presso Villa Dora): il battesimo della nuova birra “San Zorz – La sacrosanta birra di San Giorgio di Nogaro”, prodotta nello storico birrificio della cittadina lagunare, visitabile con un tour guidato; la performance culinaria di show cooking con Macino Fine Food che, in un viaggio creativo di ricerca e incontri, propone due preparazioni originali, celebrando la Via Annia e i produttori locali con lo speciale Piatto ItinerAnnia: tagliatelle con farina di mele antiche friulane, pesto di finocchio marino e acciughe di Grado, accompagnato da vino biologico. Nella domenica, ampio spazio sarà dato alla produzione vitivinicola con il Premio Calice Dora, una degustazione alla cieca tra sei cantine locali, e una palestra olfattiva guidata dalla sommelier Barbara Diana Pupolin. Non mancheranno momenti di riflessione su sostenibilità e cultura circolare, anche grazie al laboratorio per famiglie “Kimangia Nonbutta” contro lo spreco alimentare. E poi ancora approfondimenti sui servizi al cittadino e incontri dedicati alla salute e al benessere femminile. Completano il programma interventi musicali, conversazioni inerenti la pittura medievale istriana, la biodiversità e gli itinerari naturalistici regionali, e non ultimo il Premio per il Concorso fotografico Storie per immagini, alla sua terza edizione.

A dare il via ai grandi eventi nella storica cornice di Villa Dora sarà il concerto tributo ad Aretha Franklin Natural Woman, sabato 31 maggio alle 21.30. Lo spettacolo sostituisce la serata prevista con la band Bagliori di Luce e Gene Gnocchi, impossibilitato a partecipare per sopraggiunti impegni. Ginga, straordinaria vocalist di artisti come Cheryl Porter, Mario Biondi, Zucchero e Ramazzotti rende omaggio a The Queen Of Soul con un concerto che celebra il suo talento e il suo impegno per l’uguaglianza e i diritti delle donne. Tra i brani più iconici della sua carriera, il soul diventa voce di giustizia e dignità. Sul palco con Ginga, una band d’eccezione: Paolo Muscovi alla batteria, Dario Dal Molin al pianoforte, Gabriele de Leporini alla chitarra e Max Pasut al basso. Alla stessa ora della domenica, spazio alla musica d’autore con Pablo è vivo!, spettacolo-concerto emozionante ispirato alle canzoni di Francesco De Gregori, arricchito da narrazione e coreografie evocative; mentre lunedì 2 giugno, 21.30, è la volta del comico Leonardo Manera, che nel suo Sincero, ripercorre 40 anni di carriera, tra teatro, televisione e satira dei nostri tempi. Completano la proposta artistica il pop-rock del Vancouver Acoustic Duo (domenica alle 18.30), e la performance teatrale della scuola secondaria di I grado di San Giorgio, in scena lunedì 2 giugno alle 18.00 con Shakespeare eco-sostenibile.

Nel segno della sostenibilità, chiunque desideri gustare il proprio pasto o trascorrere momenti di relax nella frescura, potrà approfittare dell’area libera picnic all’interno del parco di Villa Dora, spazio privilegiato dove arte, cultura e creatività si incontrano e si esprimono in tutte le forme. In questo contesto si sviluppa ItinerAnnia Fruts, uno spazio pensato per far divertire, immaginare e creare in un’atmosfera giocosa e accogliente bambine e bambini con le loro famiglie. Sabato 31, dalle 16.00 torna la mirabolante Maison du Théâtre con Life is a Circus, con trampolieri, giocoleria e truccabimbi a portare allegria e colori tra gli alberi del parco; mentre l’affezionata Associazione Fantulin di Firenze guiderà il laboratorio di giocattoli e sculture in legno di recupero Dame, spade e cavalieri, domenica alle 15.00, unendo fantasia e manualità in chiave sostenibile. Il programma per i più piccoli si estende anche oltre il parco: in Piazza del Grano, i giovani atleti potranno partecipare a una dimostrazione sportiva curata dalla Palestra Bodyfactory, mentre all’Antiquarium di Villa Dora, l’Associazione Culturale 0432 proporrà “Gatto Drillo”, il laboratorio narrativo per bambine e bambini dai 5 anni, ispirato alla mostra Alla ricerca delle parole smarrite.

Il viale alberato del Parco, disseminato dei pannelli con le foto del progetto di street-art “StreetTOborder(LESS)” realizzato nel sottopasso di via Chiarisacco grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, conduce alle mostre di ItinerAnnia. Ben sette sono le esposizioni artistiche che raccontano il territorio e il nostro tempo attraverso linguaggi diversi, dall’arte contemporanea alla memoria popolare. Dalle 18.00 di venerdì si inaugura questa vasta mappa visiva e narrativa che intreccia arte, storia e comunità. All’Antiquarium di Villa Dora, la mostra Alla ricerca delle parole smarrite (visitabile anche con percorso guidato) rende omaggio a Sabrina D’Alessandro, artista e fondatrice dell’URPS – Ufficio Resurrezione Parole Smarrite, con opere, installazioni e video dedicati a parole antiche e dimenticate, riportate alla luce in chiave poetica e visiva. Dall’Infopoint si snodano tre percorsi: Plasticocene, progetto dell’artista Elisabetta Milan per sensibilizzare sull’importanza della salvaguardia degli oceani; Affreschi senza confini, dedicata alle chiesette campestri tra Friuli e Istria; la Sezione sangiorgina dell’Associazione Nazionale Carabinieri racconta la devozione popolare attraverso oggetti d’arte sacra in Ex voto friulani. Alla Casa della Poesia, la mostra La Corazzata Roma ripercorre la storia dell’omonima nave militare, dal cantiere all’affondamento, a cura dell’Associazione Nazionale Marinai. In via Roma (fronte Baricentro), la Sezione locale del Gruppo Alpini fa rivivere la memoria e il racconto allestendo con delicatezza nelle stanze silenziose di un locale sfitto la mostra Vecchi ricordi, una raccolta di attrezzi e testimonianze dei mestieri di una volta.

ItinerAnnia è anche un’occasione per esplorare il paesaggio, la storia e le tradizioni del territorio, grazie a un programma di esperienze tra cultura, natura e movimento. Un programma ricco di esperienze lente, autentiche e immersive, per scoprire la bellezza della Bassa Friulana nel suo intreccio di natura e cultura. Per chi ama pedalare, due tour in bicicletta (su prenotazione) permettono di immergersi nei paesaggi della Riviera Friulana: il primo, lunedì alle 8.30, attraversa San Giorgio, Carlino, Bosco Sacile e Valle Nalon, con una tappa alle Porte Vinciane e una gustosa merenda lungo il percorso; il secondo, domenica alle 9.00 e alle 14.30, esplora piccoli borghi e eccellenze gastronomiche del territorio. Entrambi partono dall’Infopoint e sono organizzati in collaborazione con le Associazioni locali, Sognando in bici e il Distretto del Commercio. Per gli amanti dell’acqua, torna la discesa in canoa sul fiume: due sessioni, una con partenza da via Chiarisacco e la seconda con prove in loco e dragonboat al Centro Canoa San Giorgio, sabato e lunedì, alle 15.00 e alle 17.00. Non mancano le visite guidate alla Chiesa della Madonna Addolorata, domenica e lunedì alle 16.00, curate dall’Associazione Ad Undecimum, con partenza sempre dall’Infopoint. Domenica alle 17.00 Piazza Plebiscito si anima con Bai da tradizion furlane con i bambini della scuola primaria “Don Bosco” di Aiello del Friuli.

La musica di ItinerAnnia continua nelle altre piazze cittadine ogni pomeriggio e sera: Piazza XX Settembre ospita la consolidata rassegna musicale curata dall’Associazione Demetrio Stratos, Piazza del Grano e la rotonda adiacente vedono alternarsi dj set e gruppi protagonisti dei più disparati generi musicali: rock ’70, ’80, punk rock, blues, rock ‘n’ roll, rockabilly, pop e indie. Tra artisti locali e giovani promesse della scena musicale regionale, il centro cittadino si trasformerà in un vivace crocevia di suoni ed energie.