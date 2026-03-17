Santi Ilario e Taziano, premi a Petiziol e Asd Dinamo Gorizia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Paolo Petiziol, presidente del Gruppo europeo di cooperazione territoriale Gect Go, da anni impegnato nella promozione e nella valorizzazione della storia e dell’identità di Gorizia e tra i protagonisti del percorso che ha portato Gorizia e Nova Gorica a essere Capitale europea della cultura 2025, ha ricevuto il Premio “Santi Ilario e Taziano – Città di Gorizia”. Il riconoscimento è stato istituito dal Comune nel 2001 e viene conferito ogni anno nel giorno dei Patroni della città, a persone, enti o associazioni che con la propria attività contribuiscono a dare visibilità al nome della città in Italia e all’estero.

“L’impegno di Petiziol è stato costante nel tempo e Gorizia gli deve molto – ha affermato l’assessore regionale al Patrimonio e ai Servizi informativi Sebastiano Callari -. Non è nato nel capoluogo isontino, ma è più goriziano di molti altri, ed è anche per questo che gli è stato attribuito questo riconoscimento. Nel corso della sua carriera si è distinto per impegno, professionalità e umanità e il fatto che oggi sia il presidente del Gect Go, e che lo sia stato anche durante il percorso di GO!2025, rende bene la misura di ciò che Paolo Petiziol è stato ed è per questa terra”.

Un riconoscimento è stato assegnato all’Asd Dinamo Gorizia, realtà sportiva che si è distinta per i risultati ottenuti e per l’attività svolta a favore della crescita sportiva ed educativa dei giovani.

La Commissione giudicatrice ha inoltre deciso di conferire anche un Premio speciale ispirato a GO! 2025, per richiamare il significato della Capitale europea della cultura transfrontaliera e i valori di cooperazione tra territori di confine. Il riconoscimento consiste in un’opera realizzata da Plateam Group, raffigurante un GO! Pharus in miniatura con le immagini dei Santi Ilario e Taziano.