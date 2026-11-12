Save the Children, in 10 anni chiuse 22 sedi scolastiche in Fvg

Negli ultimi 10 anni in Friuli Venezia Giulia sono state chiuse 22 sedi scolastiche a causa della riduzione delle iscrizioni e del piano di dimensionamento. In regione i 14-19enni che vivono in un comune senza scuole superiori sono il 58% nella provincia di Udine e il 56,3% in quella di Pordenone. Sono alcuni dati contenuti nella XVII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia “Scuola liberatutti”, diffusa da Save the Children.

In Friuli Venezia Giulia il calo demografico ha portato a una riduzione degli under 14 pari al 14,7% in 10 anni (-16,7% la media nazionale). In Italia il 35,7% delle scuole dell’infanzia ha classi vuote, una percentuale che a Trieste raggiunge il 41,8% e a Udine il 39,2%; più bassi i valori di Pordenone (28,4%) e Gorizia (20,8,%). A Gorizia e Trieste i 14-19enni che vivono in comuni senza scuola secondaria di secondo grado sono rispettivamente il 40,5% e il 13,8%. A Udine (13,3%) e Gorizia (12,1%) supera la media nazionale (4,3%) la quota di 11-13enni che vivono invece in comuni senza scuole secondarie di primo grado.

In regione, segnala Save the Children, sono aumentate nel tempo le pluriclassi: nella primaria sono 61 nel 2024-25, 5 in più rispetto al 2018-19 (+2,3%). In generale in Fvg la percentuale di scuola primaria con tempo pieno è più alta del dato nazionale (46,9%): raggiunge il 54,9% nella provincia di Pordenone, seguita da Udine (47,4%), Trieste (47%); ultima Gorizia (26,7%). Gli alunni della primaria con cittadinanza non italiana sono il 27% a Gorizia, il 19,7% a Pordenone, il 16,5% a Trieste e il 14,7% a Udine.

Relativamente all’edilizia, il 48% degli edifici scolastici in regione risulta privo del certificato di agibilità; il 26,7% è privo dei tre certificati essenziali per la sicurezza (agibilità, prevenzione incendi, omologazione centrale termica). La percentuale di scuole accessibili è superiore alla media nazionale (40%) a Pordenone (52%), Gorizia (47,5%), Udine (46,2%), ma non a Trieste (29,4%).