Scamarcio rivela a Telefriuli: “Nel film, Udine sarà Fiume”

Presentato questa mattina il film "Alla festa della rivoluzione" del regista Arnaldo Catinari, con gli attori Riccardo Scamarcio, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Maurizio Lombardi e Darko Peric. Proprio l'attore pugliese ha rivelato a Telefriuli che 'Udine' non apparirà nel film. O meglio: apparirà, ma sarà in realtà 'Fiume'. Scamarcio, nella pellicola, interpreterà il ruolo di un cattivo. Sarà, infatti, una spia italiana. "Sono gli occhi e la mente di Mussolini a Fiume", ha confessato il 45enne ai nostri microfoni.

Le riprese in città sono iniziate il 26 ottobre e termineranno ufficialmente il 22 novembre. Le scene hanno visto protagoniste, in particolare, piazza Libertà, via Mercatovecchio, via Rialto, via Lionello e via Cavour.