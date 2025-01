Premio Nonino aperto con la dichiarazione d’amore di Giannola a Benito

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La dichiarazione d’amore di Giannola, il grazie delle figlie Antonella, Cristina ed Elisabetta, la standing ovation dei 450 ospiti. Si è aperta con la dedica a Benito Nonino, scomparso a luglio, la cinquantesima edizione del Premio Nonino.

“Ce l’abbiamo fatta. Nessuno ci credeva e invece abbiamo trasformato la grappa in una bevanda nobile” ha detto in apertura di cerimonia Giannola, che ha subito aggiunto: “Benito non ha mai mollato. E‘ qui con me. E’ qui con noi”. Alla mamma e al papà il pensiero delle figlie, espresso da Cristina. “Questa cinquantesima edizione” ha detto celebra l’amore dei nostri genitori. “La vostra storia – ha aggiunto – è un dono meraviglioso. Un invito ad amare ancora di più!.

Negli interventi dei premiati, tanti i riferimenti al contesto internazionale, ma anche un richiamo all’Europa. “Osservo con molta preoccupazione – ha detto il già ministro, diplomatico e saggista francese Dominique de Villepin, Premio Nonino 2025 – la moltiplicazione delle crisi, che rappresentano un profondo disordine del sistema internazionale”. L’Europa versa in uno stato deplorevole – ha aggiunto il poeta e romanziere tedesco Michaele Kruger, Premio Internazionale Nonino 2025. Poco prima ha ricordato come gli abbia cambiato la vita l’acquisto di un libro di poesie, quando aveva 18 anni. M’illumino d’immenso di Giuseppe Ungaretti – ha raccontato – è stata come una bufera di neve, un’epifania.

Così come per il viticoltore irlandese, friulano d’adozione, Ben Little, Premio Nonino Risit d’Aur 2025, un punto di svolta è stato l’incontro con il vitigno autoctono Pignolo, che – ha detto – non smette mai di ricordarmi che nulla succede per caso.

A chiudere le danze è stata Germaine Acogny, senegalese, coreografa e considerata la madre africana della danza contemporanea. Ha ricevuto il Premio Nonino una maestra del nostro tempo. E ha omaggiato Benito con una danza a lui dedicata.