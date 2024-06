Sfera Ebbasta, ventimila persone al Teghil per il trapper

Capellino in testa e completo in jeans si è presentato così Sfera Ebbasta ieri sera allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro all’apertura del suo nuovo tour. Tutti giovanissimi, in circa 20 mila, alcuni già dal mattino all’esterno dello Stadio in attesa di assistere al concerto.

IL SERVIZIO VIDEO: https://www.telefriuli.it/cronaca/in-ventimila-al-teghil-per-sfera-ebbasta/