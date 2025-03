Società Filologica Friulana, eletti consiglio generale e direttivo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Giornata di votazioni alla Società Filologica Friulana. I soci si sono riuniti nella sede di Palazzo Mantica a Udine per l’assemblea annuale e per eleggere le cariche sociali per il triennio 2025-2028. In particolare, oltre a revisori dei conti e Probiviri, sono stati rinnovati il Consiglio generale e l’Ufficio di presidenza. Nelle prossime settimane la nomina dei vertici della Società. Tanti gli impegni che attendono la Filologica nel prossimo triennio, a partire da quelli per Gorizia-Nova Goriza Capitale europea della cultura 2025.

E nel 2027 Pordenone Capitale italiana della cultura.