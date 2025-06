‘Spazio ai piccoli’, lo Scriptorium Foroiuliense torna in orbita

“Per noi è diventato normale pensare che i sogni possono diventare realtà e che si può arrivare a fare volare i sogni”. Lo ha detto Roberto Giurano, presidente dello Scriptorium Foroiuliense, commentando emozionato l’ultimo progetto che la Fondazione di San Daniele del Friuli ha realizzato con la Fondazione Burlo Garofolo di Trieste: una raccolta di disegni dei bimbi ricoverati nell’ospedale pediatrico regionale, che grazie alla consolidata collaborazione con l’Aeronautica miliare andrà in orbita, con la prima missione possibile, sulla stazione spaziale internazionale. “Questi disegni – ha detto il generale Urbano Floreani – tappezzeranno la navicella”.

Il nuovo progetto, “Spazio ai piccoli”, che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato presentato, come da tradizione, a Roma, nelle sale di Montecitorio.

“Dai bambini si può imparare molto – ha raccontato Gabriele Cont, presidente della Fondazione Burlo Garofolo. E da medico di terapia intensiva neonatale da loro ho imparato che si combatte per vivere. Questa non è solo una raccolta di disegni – ha aggiunto – è un messaggio universale di pace. Speriamo che la voce dei nostri bambini possa essere colore e portare luce nel buio dello spazio”.

“Nella loro semplicità e schiettezza, i bimbi chiedono questo, pace. Ed è bello che un pensiero come questo – ha sottolineato Giurano – sia portato avanti e così lontano dall’Aeronautica militare”.

“Quando un bimbo è malato non ha percezione della gravità della sua malattia. I genitori sì. E un progetto come questo fa bene a tutta la famiglia”, ha spiegato il direttore generale dell’Irccs Burlo Garofolo Francesca Tosolini.

In apertura della presentazione è arrivato un videomessaggio di salute della Ministra della Disabilità Alessandra Locatelli, la quale ha ringraziato i protagonisti per aver saputo “fare rete intorno ai più piccoli che vivono situazioni molto complesse di degenza”. E ha ricordato i percorsi di inclusione sociale portati avanti dallo Scriptorium Foroiuliense, che in ogni progetto mette testa e cuore, determinazione e passione, con una rara sensibilità alla dimensione sociale.

I disegni, realizzati sulla carta dismessa del Burlo e riciclata ad arte dallo Scriptorium, saranno protagonisti anche di una mostra itinerante nei luoghi più importanti d’Italia e magari anche all’estero – ha fatto sapere Giurano.

L’orgoglio di San Daniele per l’attività della Fondazione e la qualità dei progetti proposti è stata espressa a Roma dal sindaco Pietro Valent. “L’aspetto che mi sta più a cuore – ha detto – è l’inclusione in questi percorsi di persone speciali, che hanno qualcosa in più rispetto ai cosiddetti normodotati e che soprattutto mettono il cuore in ciò che fanno”.

A chiudere la presentazione è stato l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, collegato da remoto. “Grazie a tutti coloro che hanno consentito di raggiungere questo risultato e all’Aeronautica militare per aver accompagnato anche in questa occasione un’iniziativa estremamente importante. Senza i sogni – ha concluso – la salute fa ancora più fatica”.