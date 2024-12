A Udine uno dei protagonisti de ‘La stanza accanto’ di Almodóvar

Alla terza giornata di INCinema, il festival del cinema Inclusivo in corso al Visionario di Udine, sarà ospite oggi anche l’attore Alvise Rigo, uno dei protagonisti di “The room next door”, il film di Pedro Almodóvar vincitore del Leone D’Oro all’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia e in proiezione oggi in anteprima nazionale alle 20.45. “E’ per noi un grandissimo onore poter ospitare a INCinema l’anteprima nazionale de La stanza accanto (The Room Next Door) di Almodóvar, che sarà accompagnata da Alvise Rigo – commenta Federico Spoletti, ideatore del festival accessibile anche alle persone con disabilità sensoriali – “gli ospiti delle prime giornate di INCinema, tra cui il grande maestro di film d’animazione Enzo d’Alò, hanno rilasciato dichiarazioni lusinghiere sul valore del nostro festival inclusivo e questo non può che incoraggiarci a fare sempre meglio e di fregiartisi di prestigiose collaborazioni come quelle che già oggi vantiamo, tra cui la sinergia con Mymovies”.

L’ospite odierno Alvise Rigo, in passato, è stato anche diretto dal regista Ferzan Özpetek in Nuovo Olimpo. Rigo introdurrà il film alle 20.45 e risponderà alla domande dopo la proiezione, alle 22.15. Sempre oggi, a INCinema, si apre anche il concorso di cortometraggi INCorto, con una tavola rotonda aperta a tutti sulla bellezza per persone con disabilità sensoriali, e tra le altre, la proiezione del bellissimo documentario “Guardami”, da cui l’organizzatore ha tratto spunto per organizzare la tavola rotonda in programma alle 14.15 nella sala convegni della Fondazione Friuli in via Gemona 1 a Udine. Interverranno l’ideatore del Festival Spoletti e autorevoli addetti ai lavori, tra cui il maestro d’Alò, la violoncellista sorda Giulia Mazza, dall’Università di Macerata, la professoressa Elena Di Giovanni, docente ordinaria di Lingua e traduzione inglese e direttrice del master internazionale di Accessibility to Media, Arts and Culture. Parlerà dell’accessibilità quale diritto alla bellezza e alla partecipazione.

Tra i relatori anche Loretta Secchi storica dell’arte, curatrice del Museo Tattile dell’istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza”, Simone Furlani professore ordinario di Filosofia teoretica, Filosofia dell’artę e Filosofia ed estetica dei media presso l’Università di Udine e Matteo Castelnuovo, vicepresidente dell’associazione Aniridia Italiana. Saranno presenti in sala anche i protagonisti, del film “Guardami” di Martina De Polo. La partecipazione a tutti gli eventi e proiezioni (ad eccezione della première del film di Almodovar) sono a partecipazione gratuita.