“Stellini” di Udine e “Mattei” di Lignano, scuole top in Friuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Liceo Classico “Stellini” di Udine e l’ISIS “Mattei di Lignano” sono le scuole che in Friuli preparano meglio i giovani al futuro, il primo per i ragazzi che voglio proseguire gli studi all’università, il secondo per quelli che voglio entrare subito nel mondo del lavoro.
A dirlo è la Fondazione Agnelli attraverso la consueta “graduatoria” pubblicata sulla piattaforma digitale Eduscopio.it, un portale nato per supportare studenti e famiglie nelle loro scelte dopo la terza media.
In Friuli, alle spalle dello “Jacopo Stellini” ci sono il Liceo Scientifico “Magrini Marchetti” di Gemona e il liceo delle scienze applicate “Arturo Malignani” di Udine.
Per i ragazzi che voglio cominciare subito a lavorare, il più alto indice di occupazione (ben 88%) è garantito dall’Istituto Tecnico Tecnologico “Enrico Mattei” di Lignano; alle spalle c’è l’Istituto tecnico Economico “Vincenzo Manzini” di San Daniele, con un indice di occupazione dell’81%; terzo gradino del podio per l’Istituto Professionale Industria e Artigianato “Artuto Malignani” di Cervignano, che garantisce un’occupazione all’80% dei suoli alunni. Per gli Istituti Professionali del settore Servizi, il primato va allo “Jacopo Linussio” di Codroipo, con un indice di occupazione del 67%.