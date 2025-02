‘Storie dal confine’: anteprima nazionale giovedì all’Abbazia di Rosazzo

Anteprima nazionale giovedì 13 febbraio alle 18 per la presentazione del libro “Storie dal Confine”(Edicicloeditore) di Donatella Tretjak e Guido Barella, secondo appuntamento della rassegna “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga”, curata e condotta da Elda Felluga e Margherita Reguitti nello storico complesso abbaziale di Rosazzo (Manzano-Ud).

Un viaggio nei luoghi della Guerra fredda seguendo il confine orientale d’Italia della cortina di ferro. Un racconto di aneddoti, microstorie, curiosità che restituiscono il clima che si respirava allora, scaturito dalla curiosità di due giornalisti lungo i 223 chilometri che separano il monte Forno, punto di incontro fra Italia, Austria e Slovenia, da Muggia, da Tarvisio all’Adriatico.

Un libro di viaggio nel tempo e nello spazio che per la prima volta propone in modo omogeneo riflessioni e memorie ma anche il vissuto personale e professionale degli autori. La pubblicazione apre con un’accurata introduzione ai fatti storici, dai quaranta giorni dell’occupazione titina del 1945 alla successiva divisione della Venezia Giulia in zona A e una zona B fino al 1991 con gli scontri a fuoco nel piazzale della Casa Rossa che segnarono la fine della Jugoslavia e la nascita della Slovenia. Un libro da leggere all’indomani dell’apertura a Gorizia e Nova Gorica dell’anno della capitale europea della cultura per capire come si è arrivati a questo evento storico.

Una guida per visitare la rete di manufatti militari dalle montagne al mare che avrebbero dovuto garantire un minino di resistenza in caso di invasione dall’Est.

Gli autori, friulano Guido Barella e triestina Donatella Tretjak, sono firma de Il Piccolo con esperienza per Donatella anche nella comunicazione radiofonica per Radio Capodistria. Questo è il loro secondo libro a 4 mani.

La manifestazione è realizzata dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo e dalla Livio Felluga, in collaborazione con l’associazione culturale Vigne Museum ed il sostegno del Comune di Manzano e di Banca Intesa SanPaolo. L’orario di inizio dell’incontro è alle 18; è gradita la prenotazione all’indirizzo [email protected] ingresso libero fino al raggiungimento dei posti disponibili. Tutte le informazioni sul sito: www.abbaziadirosazzo.it e sulle pagine social.