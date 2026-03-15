Su il sipario su Dedica, omaggio a Chalandon

E’ la 32esima edizione. Il focus del festival Dedica, inaugurato oggi a Pordenone, è sullo scrittore e reporter francese Sorj Chalandon. La kermesse, organizzata dall’associazione culturale Thesis, proseguirà nei prossimi giorni con un ricco programma di incontri, letture, spettacoli e approfondimenti che attraverseranno l’opera di Chalandon nelle diverse discipline artistiche.

Prima dell’inaugurazione nel pomeriggio al Teatro Verdi, l’autore ha preso confidenza con la città e incontrato la stampa, riflettendo sul ruolo del giornalismo nei conflitti e sul rapporto tra reportage e letteratura.