sabato 27 Settembre 2025
Cultura
Racconta la vicenda vera, accaduta durante la Seconda guerra mondiale, tra una ragazza di Spilimbergo e un soldato tedesco

Successo per l’Operetta in friulano sulla storia d’amore tra Eline e Karl

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La vicenda narrata è quella, vera, del non semplice amore tra Eline, giovane friulana originaria di Spilimbergo, ed il soldato tedesco Karl. Sono loro i protagonisti de “La sielte di Eline”, operetta in friulano in quattro atti con musiche di Vertilio Battistella andata in scena ieri sera al Teatro Lavaroni di Artegna. Siamo negli anni della Seconda guerra mondiale e tra i due nasce un sentimento che nessun accadimento della Storia sarà in grado di scalfire, e che durerà nel tempo: lo spettacolo, che vede Elena Bazzo nel ruolo di Eline e Federico Lepre in quello di Karl, racconta in marilenghe un amore più forte di ogni conflitto. Ad accompagnare i due ci sono le musiche dell’orchestra a fiati dell’istituto Fano ed il coro Federico Lepre Ensemble, diretti da Enrico Cossio. “La sielte di Eline” andrà in replica questa sera alle 20.45 al Teatro Del Gallo di Travesio e venerdì 3 ottobre al Teatro Vittoria di Fagagna.

