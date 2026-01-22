  • Aiello del Friuli
  BUSINESS FVG
giovedì 22 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sul centro civico di Gorizia spicca ora l’aquila del Friuli
Vertenza Wärtsilä-Innoway, alle 14 tavolo al Mimit
Nuova operazione di sgombero migranti in Porto Vecchio a Trieste
Fiamme nell’appartamento, anziana salvata dai pompieri
Gorizia, mons. Redaelli chiamato a Roma
Delitto di Gemona, difesa Maylin chiede integrazione autopsia
Docente di Udine a capo della più importante rivista internazionale di...
La pineta di Lignano diventa laboratorio green: al via il progetto...
Porto Vecchio, nuovo intervento delle autorità: sgomberato l’edificio 4 all’alba
Confagricoltura Pordenone: Francesco Zanelli nuovo direttore
Cultura
L'opera d'arte racconta il legame del popolo friulano col proprio territorio

Sul centro civico di Gorizia spicca ora l'aquila del Friuli

L'iniziativa è promossa da Regione e Arlef
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L'iniziativa è promossa da Regione e ARLEF e si chiama "Une Acuile in Comun – Un'Aquila in Comune". Intende valorizzare e promuovere l'identità friulana con il posizionamento di un'opera d'arte raffigurante l'animale simbolo del Friuli. Da oggi è visibile anche sulla facciata del Centro civico di Lucinico, frazione di Gorizia e racconta in modo tangibile il legame del popolo friulano con le proprie radici e con la propria storia.  L'autore del manufatto è il designer Stefano Borella.

