Sul centro civico di Gorizia spicca ora l’aquila del Friuli

L'iniziativa è promossa da Regione e ARLEF e si chiama "Une Acuile in Comun – Un'Aquila in Comune". Intende valorizzare e promuovere l'identità friulana con il posizionamento di un'opera d'arte raffigurante l'animale simbolo del Friuli. Da oggi è visibile anche sulla facciata del Centro civico di Lucinico, frazione di Gorizia e racconta in modo tangibile il legame del popolo friulano con le proprie radici e con la propria storia. L'autore del manufatto è il designer Stefano Borella.