Suns Europe: iniziato il conto alla rovescia per il concertone

Si apre la seconda settimana di programmazione per Suns Europe, il festival delle arti in lingua minorizzata organizzato annualmente dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane – con il sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, dell’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli e la collaborazione di numerosi altri soggetti pubblici e privati.

IL CONCERTONE – Una settimana che sarà un crescendo di appuntamenti che culmineranno sabato 19 ottobre, alle 21, con il grande concerto finale al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Come è stato annunciato nelle scorse settimane, ogni artista (o gruppo) porterà una sola canzone, tornando così ad avere un’unica possibilità per accaparrarsi il voto del pubblico in sala! A calcare per la prima volta il palcoscenico ci sarà la comunità arumena rappresentata dai Tumbe, la punta di diamante di un importante risveglio culturale che si sta creando attorno a questa lingua diffusa in tutti i Balcani. Tornerà invece il Galles con gli Ynys che accostano con rara sensibilità armonie malinconiche e tappeti di effettistica vintage ‘70-’80. Immancabile la rappresentanza iberica con Mice (Paese Basco) con la sua musica tinta di atmosfere cupe incalzate da chitarre taglienti e con i catalani Remei De Ca La Fresca una delle band più difficilmente classificabili all’interno della poliedrica etichetta musicale Indian Runners. Presente pure una rappresentanza delle Fær Øer con Silvurdrongur il cui viaggio sonoro attraversa i paesaggi cupi e alieni delle isole, in un collage elettroacustico di generi e tematiche. Giganto è invece il re indiscusso dell’hip hop grigione. Mentre arriva dalla Bassa Sassonia Marianne Veenstra vincitrice del Drèents Liedtiesfestival con la canzone ‘t Is zo wisse, la storia autobiografica di una relazione giunta al termine. A Suns Europe 2024 ci sarà anche Gushi (Slavia friulana), un progetto sbocciato nell’immensa metropoli di Buenos Aires e fiorito nel minuscolo borgo di Postregna, nelle Valli del Natisone; e Nicole Coceancig che incarna inconsapevolmente la discendenza del canto popolare femminile, forse l’espressione più tipica e pura della musica friulana. I biglietti sono acquistabili sul sito www.vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate Vivaticket e alla biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine (da martedì a sabato dalle 16 alle 19).

GLI ALTRI EVENTI DEL 19 OTTOBRE – Ad aprire la giornata sarà, alle 10, sempre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Scuele Europe, una lezione-concerto con i ragazzi delle scuole secondarie superiori. Alle 18, invece, nel ridotto del foyer del Teatrone, in collaborazione con il Teatri Stabil Furlan, ci sarà lo spettacolo in friulano “Ce crodistu di fâ?!”, adattamento del testo originale “Wat Soesto” di Freark Smink in lingua frisone.

IL PROGRAMMA DEL 17 OTTOBRE – La seconda settimana targata Suns Europe si aprirà però già giovedì 17 ottobre, alle 21, all’Ottagono di Codroipo con il concerto della cantautrice basca Mice, che salirà sul palco assieme ai rappresentanti delle isole Fær Øer, i Silvurdrongur e i Tumbe, della comunità arumena. Se la prima propone un mix tra il post punk degli ’80 e quello indie rock dei ’90; i secondi porteranno in Friuli un collage elettroacustico di generi e tematiche. In quanto ai Tumbe, il loro è un mix di strumenti elettroacustici che produce un sound fresco e innovativo.

IL PROGRAMMA DEL 18 OTTOBRE – La giornata di venerdì 18 ottobre si aprirà alla Libreria Tarantola di Udine, alle 17.30, con lo scrittore e cartografo bretone Mikael Bodlore-Penlaez autore, tra l’altro, di un preziosissimo atlante delle nazioni senza stato d’Europa. Alle 21, allo Yardie di Pradamano, la musica tornerà protagonista con il concerto dei gallesi Ynys, e le loro pop song tinte di psichedelia; dei catalani Remei de Ca la Fresca che porteranno sul palco la loro irriverente autoironia; e di Giganto direttamente dal Cantone dei Grigioni, con la sua musica imprevedibile che aggira gli stereotipi del genere hip hop.

IN CHIUSURA IL 28 OTTOBRE – Lunedì 28 ottobre alle 18.30, ultimo appuntamento, nell’ambito della serata di premiazione dei vincitori del Premio letterario in lingua friulana San Simon, in piazza Garibaldi (Spazio Terra di Acque) a Codroipo, con l’esibizione di Nicole Coceancig (Friuli).SUNS EUROPE – Suns Europe è il festival europeo delle arti performative in lingua minorizzata (termine che indica le lingue cui viene negata la possibilità di essere utilizzate in maniera normale e paritaria in tutti gli ambiti della vita quotidiana). Nato nel 2009 in Friuli, cuore multilingue dell’Europa, Suns (friulano: suoni) era un concorso musicale per le comunità minoritarie dell’Europa alpino-mediterranea. Il festival si è poi evoluto in Suns Europe, un luogo di incontro e di scambio tra artisti di gruppi linguistici minoritari del continente e un’occasione per tutte le comunità europee di prendere coscienza dei propri diritti linguistici, nonché dell’importanza del pluralismo culturale come patrimonio, diritto e opportunità per tutti, in Friuli e non solo. Il Festival è organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane col contributo finanziario della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli e si avvale del sostegno di numerosi soggetti pubblici e privati tra cui l’Istituto Basco Etxepare, il Comune di Codroipo, il Teatri Stabil Furlan, le associazioni Stichting REUR (Bassa Sassonia) e Amîs da Mont Quarine, i circoli ARCI CRAL di S. Vito al Tagliamento e Cas*Aupa di Udine. Suns Europe ha il merito di trasformare il Friuli in un crocevia di culture, lingue e artisti, creando contaminazione e confronto, dando spazio a una produzione artistica di assoluto valore.