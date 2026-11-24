Le immagini sacre che accompagnano da secoli la vita dei borghi costituiscono una testimonianza preziosa della storia religiosa, sociale e culturale del territorio. Affreschi sulle facciate delle abitazioni, ancone lungo le strade, capitelli agli incroci e crocifissi nei luoghi della quotidianità raccontano il rapporto tra le comunità e il paesaggio, le forme della devozione popolare e il succedersi delle generazioni. A questo patrimonio è dedicato Sulle soglie del Sacro. Ancone, capitelli e affreschi votivi a Tarcento e frazioni, il volume della giornalista, scrittrice e fotografa Paola Treppo, edito dal Comune di Tarcento con il sostegno di PromoTurismoFVG, che sarà presentato domenica 6 dicembre, alle 17.30, nella Sala Rotonda di Palazzo Frangipane.

La pubblicazione si inserisce nelle celebrazioni per i novecento anni dalla prima attestazione scritta del nome di Tarcento, risalente al 1126, e propone una lettura del territorio attraverso le espressioni della religiosità popolare, considerate nella loro dimensione artistica, storica e antropologica.

“Il novecentesimo anniversario della prima attestazione scritta di Tarcento rappresenta un’occasione importante per approfondire la conoscenza del nostro territorio e valorizzarne il patrimonio culturale – fa notare il sindaco Mauro Steccati -. Abbiamo voluto dedicare una pubblicazione a queste testimonianze perché appartengono alla storia dei nostri borghi e contribuiscono a definirne l’identità. Il sostegno di PromoTurismoFVG consente di inserire questo lavoro in una prospettiva di promozione culturale e turistica, offrendo a residenti e visitatori nuove possibilità di scoperta di Tarcento e delle sue frazioni”.

Un patrimonio diffuso, tra arte, pietà e cultura popolare

Il libro nasce da una ricognizione capillare che ha individuato oltre ottanta testimonianze devozionali, comprese quelle oggi scomparse, distribuite tra il capoluogo e le frazioni. La ricerca prende in esame affreschi, edicole, capitelli, crocifissi, mosaici e altre forme di rappresentazione sacra, ricostruendone, dove possibile, le origini, le vicende conservative, gli autori e il contesto nel quale furono realizzate.

L’indagine restituisce un panorama articolato, nel quale prevale la devozione mariana, presente in circa il sessanta per cento delle opere censite, seguita dalle raffigurazioni del Cristo e dei santi.

Accanto alle espressioni artistiche più elaborate trovano spazio manufatti di carattere popolare, realizzati da pittori locali, artigiani e decoratori, il cui linguaggio figurativo costituisce una componente significativa della cultura del territorio.

Tra gli autori documentati figurano Tita Gori, Giovanni Pittino e Luigi Ciussi, insieme ad altri artisti e maestranze che hanno contribuito, in epoche differenti, alla formazione di questo patrimonio.

La storia delle comunità nelle testimonianze della devozione

Le immagini sacre diventano anche una chiave di lettura della storia collettiva. La loro presenza rimanda alle vicende dell’emigrazione, alle guerre, alle difficoltà della vita contadina, ai voti pronunciati per ottenere protezione e ai ringraziamenti per grazie ricevute.

L’Ancona del Miracolo di Aprato richiama la vicenda degli ostaggi del 30 aprile 1945; l’ancona di Loneriacco è legata alla memoria degli emigranti, documentata da una fotografia storica che li ritrae in partenza con le valigie. A Crosis, un’immagine del Cristo testimonia il ritorno di un emigrante dall’America, mentre a Coia la devozione si lega al ricordo delle donne che pregavano per i soldati al fronte. Sono episodi attraverso i quali la storia religiosa incontra quella delle famiglie, del lavoro, delle migrazioni e degli avvenimenti che hanno segnato la vita dei paesi.

La ricerca documentaria e il recupero della memoria

Uno degli elementi qualificanti della pubblicazione è il confronto tra fonti scritte e testimonianze orali. Alla consultazione di archivi e bibliografia storica si affiancano fotografie familiari, ricordi degli abitanti e informazioni raccolte direttamente nei borghi, che hanno consentito di ricostruire la vicenda di opere perdute o profondamente trasformate.

La ricerca documenta anche gli effetti delle modificazioni urbanistiche e del terremoto del 1976 sul patrimonio devozionale, insieme alle iniziative di recupero e ricostruzione maturate nel tempo.

Il volume viene pubblicato nell’anno del cinquantesimo anniversario del sisma, una ricorrenza che richiama il valore della documentazione storica nella trasmissione della memoria.

Circa duecento fotografie accompagnano il testo, mettendo in relazione le testimonianze ancora visibili con quelle conservate soltanto attraverso le immagini del passato. Il lavoro si colloca inoltre nella continuità degli studi dedicati alla devozione popolare tarcentina, a partire dalla ricerca Santi alle finestre. Affreschi popolari nel tarcentino, pubblicata nel 1981 sul periodico Il Pignarûl.

Dalla conoscenza alla valorizzazione del territorio

La struttura del volume segue la geografia dei luoghi, attraversando Tarcento e le sue frazioni e restituendo a ciascuna testimonianza il proprio contesto storico e ambientale. Agli approfondimenti dedicati alle singole opere si affiancano itinerari che consentono di riscoprire il patrimonio devozionale attraverso percorsi di visita, comprendendo anche il Monte Stella e il Monte Bernadia.

La pubblicazione offre così una prospettiva di conoscenza del territorio nella quale il patrimonio artistico e la memoria delle comunità diventano parte dell’esperienza culturale del visitatore.

La presentazione si terrà domenica 6 dicembre, alle 17.30, nella Sala Rotonda di Palazzo Frangipane a Tarcento. Paola Treppo illustrerà il percorso di ricerca attraverso una proiezione fotografica dedicata alle opere e alle vicende documentate nel libro. L’incontro sarà accompagnato dalla partecipazione del coro “Voci e Suoni di San Biagio”.