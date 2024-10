Tavagnacco, al via il 17 ottobre la stagione della Fondazione Luigi Bon

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Da ottobre ad aprile saranno 30 gli spettacoli fra musica, teatro, danza e concerti immersivi della programmazione della Fondazione Bon. Il tutto si concentrerà Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto che rappresenta un unicum in regione, perché dotato di un’infrastruttura tecnologica audio e video immersiva permanente.Si comincia il 17 ottobre con la cerimonia di intitolazione del teatro a Paolo Maurensig, compianto scrittore di fama internazionale fortemente legato a Tavagnacco. Fra gli eventi di punta sa segnalare per la musica Il Flauto Magico – Fantasia in un atto e il ritorno al Teatro Luigi Bon del pianista russo di fama mondiale Grigory Sokolov. Per il teatro stelle del cartellone saranno Lella Costa e Alessandro Bergonzoni, con i loro rispettivi spettacoli. A completare la stagione il calendario dedicato alla danza, il teatro in lingua friulana e i concerti immersivi, primo dei quali sarà l’8 dicembre con Mezzocielo & Wine, performance musicale interdisciplinare che unisce musica, arte visiva e neuroscienze. I biglietti per la stagione saranno in vendita dal 21 ottobre.