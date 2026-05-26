Teatro Giovanni da Udine, Anzil: “Nessun taglio da 250mila euro”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “In sede di approvazione del bilancio della Fondazione, l’Amministrazione regionale ha espresso voto favorevole, ma con una specifica e puntuale precisazione messa a verbale: l’erogazione dei fondi è strettamente subordinata alla legge di stabilità e alle effettive ripartizioni del fondo disponibile. Non vi è stata, dunque, alcuna violazione di impegni presi, poiché la natura stessa dello stanziamento era vincolata a tali passaggi normativi”.

Così il vicegovernatore delegato alla Cultura, Mario Anzil, in risposta alle dichiarazioni di un’esponente della Giunta comunale di Udine riguardanti un presunto taglio dei finanziamenti alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Come ha spiegato Anzil, le “infondate” affermazioni su una riduzione del contributo del 25% (pari a 250.000 euro) risultano non veritiere e tendenziose.

“I dati contabili, infatti, smentiscono tale ricostruzione: il contributo iniziale per il 2025 è stato di 872.030,03 euro, mentre quello previsto per il 2026 ammonta a 799.681,53 euro. La differenza reale tra i due stanziamenti iniziali è dunque di 72.348,50 euro, una cifra ben lontana dai 250.000 euro dichiarati”, ha affermato il vicegovernatore.

Secondo Anzil, emerge anche una preoccupante mancanza di prudenza e avvedutezza da parte della Fondazione nella predisposizione di un bilancio che considera come certe entrate che, per loro natura e per esplicita comunicazione regionale, non lo sono. Tale condotta è proseguita nonostante i formali avvertimenti fatti mettere a verbale dall’Amministrazione regionale proprio per evitare situazioni di squilibrio.

“A scanso di ulteriori equivoci – ha concluso il vicegovernatore – e a tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche, si preannuncia che, in occasione della prossima manovra di bilancio della Fondazione, la Regione valuterà la possibilità di esprimere voto contrario, qualora non permanga un atteggiamento di necessaria responsabilità finanziaria”.