Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha firmato i decreti di nomina dei tre rappresentanti del Comune di Udine nel nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Alla presidenza è stata nominata Elena D’Orlando, professoressa ordinaria di Diritto amministrativo e pubblico all’Università degli Studi di Udine, esperta di diritto regionale e degli enti locali, con una consolidata esperienza accademica e istituzionale. D’Orlando è la prima presidente donna in quasi trent’anni di storia del teatro.

Confermato nel ruolo di consigliere Piero Petrucco, imprenditore friulano e amministratore delegato del Gruppo ICOP, già componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione e con una lunga esperienza ai vertici delle associazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale, tra cui ANCE e Confindustria.

Nuovo ingresso nel Consiglio di amministrazione per Franco Asquini, dottore commercialista e revisore legale, con una lunga esperienza nel settore finanziario e nella governance societaria. Già presidente e amministratore delegato di Friulia e ai vertici di importanti istituti bancari, Asquini è stato recentemente individuato come coordinatore del tavolo tecnico per il recupero e la valorizzazione dell’ex cinema Odeon di Udine.

“Con queste nomine affidiamo la guida del nostro Teatro a figure di grande competenza ed esperienza, capaci di contribuire alla crescita di una delle principali istituzioni culturali della città e dell’intero Friuli Venezia Giulia”, dichiara il sindaco Alberto Felice De Toni. “La professoressa D’Orlando apporta un importante patrimonio di competenze giuridiche e istituzionali, che si integra con l’esperienza imprenditoriale e gestionale di Petrucco, confermato nel suo incarico, e con il contributo di Asquini, il cui ruolo assume particolare rilevanza in un’ottica di sinergia anche in vista dello sviluppo del progetto Odeon.

Il nuovo Consiglio di amministrazione si insedia inoltre alla vigilia di un appuntamento particolarmente significativo: nel 2027 il Teatro Nuovo Giovanni da Udine celebrerà i trent’anni dalla sua inaugurazione. Sarà un’occasione importante non soltanto per valorizzare il percorso compiuto in questi tre decenni, ma anche per guardare al futuro, consolidando il ruolo del Teatro come punto di riferimento culturale del territorio e rafforzandone le prospettive di sviluppo. Ringrazio il consiglio uscente e in particolare il presidente Vidali per l’ottimo lavoro svolto in termini di qualità della proposta e di risposta ottenuta da parte del pubblico”.

“Grazie al CdA uscente – e nello specifico al presidente Paolo Vidali e alla consigliera Martina Delpiccolo designati dal comune – per la competenza, la dedizione e i traguardi significativi conseguiti nel corso del loro mandato. Il lavoro di questi anni ha portato a riscontri molto positivi in fatto di affluenza e apprezzamento, ampliando l’offerta artistica e dando il via a un importante intervento di ammodernamento dell’edificio” dichiara l’assessore alla Cultura Federico Pirone.

“Insieme all’Università degli Studi di Udine, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine rappresenta il fulcro culturale pubblico più rilevante del Friuli storico: un ente che ha rafforzato la propria autorevolezza trasformandosi in un cardine per l’intero territorio. Ora che ci apprestiamo a vivere il traguardo importante dei trent’anni di vita, il nuovo cda avrà la possibilità di dare continuità ed espandere ulteriormente il ruolo conquistato dal Teatro, intensificando le sinergie con gli altri operatori del settore, il legame con gli istituti scolastici e i giovani, oltre alle opportunità di coinvolgimento rivolte all’intera cittadinanza, come il Foyer d’autore. Alla neopresidente Elena d’Orlando e a tutto il nuovo Consiglio rivolgo i miei migliori auguri: sono sicuro lavoreremo bene insieme.”

Per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sono state designate nel ruolo di Vicepresidente Paola Perabò, Presidente di ITS Academy Udine, e, quale consigliere, Diana Barillari, Vicepresidente dell’Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine.

Il Direttore Amministrativo, Francesca Orazi: “A nome di tutto il team della Fondazione esprimo il più caloroso benvenuto alla Presidente Elena D’Orlando e a tutti i Consiglieri. Un sentito ringraziamento va inoltre al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti per l’impegno profuso e l’importante lavoro svolto nel corso del loro mandato”.