Terminal, torna a Udine dal 14 giugno il circo contemporaneo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Diventato una proposta culturale imperdibile per la città di Udine, Terminal è un festival di circo contemporaneo di caratura internazionale. Anche quest’anno la rassegna tornerà al Parco Moretti per ben dieci giorni, dal 14 al 23 giugno 2024, portando in città cinquanta artisti provenienti da tutto il mondo, che si esibiranno sia all’interno dell’ormai noto tendone fucsia e giallo, che nell’arena naturale dell’area verde cittadina. Il programma anche in questa ottava edizione sarà ricco e variegato, con più di cinquanta tra laboratori, incontri, esperienze multimediali e spettacoli di circo contemporaneo.