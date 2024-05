Test medicina: a Udine in 373 per 160 posti

Al via oggi alle 13 in tutta Italia il test per accedere alla facoltà di medicina. Ci hanno provato più di 62mila studenti, a fronte di poco meno di 21mila posti provvisori. Nella nostra regione le prove si sono svolte a Trieste e a Udine e hanno visto protagonisti 821 studenti complessivamente. La prossima prova si svolgerà il 30 luglio.

Siamo andati a vedere come sono andate le cose all’ateneo friulano. 373 i candidati che si sono presentati al test per 160 posti disponibili. GUARDA IL VIDEO