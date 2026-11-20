Cultura Together/Insieme, focus sull’arte contemporanea regionale Alessandra Salvatori 20 Novembre 2026 Autore: Alessandra Salvatori 20 Novembre 2026 0 Cividale del Friuli Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Virgo Fidelis, l’Arma celebra la sua patrona Potrebbe interessarti anche Dall’Argentina al Friuli per imparare un mestiere 19 Ottobre 2026 “Salta” lo stop, ciclista travolto e ucciso da un furgone 2 Settembre 2026 Mittelfest cala il sipario: gran finale tra teatro, danza e musica 26 Luglio 2026 Grandi debutti al Mittelfest, domani l’atteso Baricco 19 Luglio 2026 Cividale, ha preso il via la 35esima edizione di Mittelfet 17 Luglio 2026 Colpo nella notte a Cividale: svaligiata la gioielleria Mulloni 8 Luglio 2026