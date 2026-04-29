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Cultura

Toni Capuozzo presenta il suo libro “Una Piccola Guerra. Il 6 maggio del Friuli”

Sabato 2 maggio a Sutrio
Redazione
Autore: Redazione

In occasione della ricorrenza dei 50 anni dal terremoto, sabato 2 maggio Toni Capuozzo presenta a Sutrio il suo libro “Una Piccola Guerra. Il 6 maggio del Friuli”, recentementepubblicato dalle Edizioni Biblioteca dell’immagine.L’incontro si tiene alle ore 20.00 nella Sala Auditorium dell’Oratorio Parrocchiale. Modera l’incontro Sergio Del Negro.

Toni Capuozzo (giornalista e autore di numerosi libri che non ama essere definito inviato di guerra, nonostante abbia seguito per trent’anni conflitti in ogni parte del mondo) ha voluto scrivere un libro che “semplicemente” può aiutare a ricordare. “Questo non un saggio sociologico – dice – e non dobbiamo qui raccontare il vertiginoso cambiamento causato dal terremoto, la brusca accelerazione di fenomeni prima timidi e appena accennati. Ma è certo che, dopo, nulla è stato più come prima.”

“Il terremoto, in fondo, è stata la piccola guerra della nostra generazione – continua – Un evento che segna tutti e ciascuno, che ti obbliga a decidere quali sono le cose importanti e quali vuoi conservare, che ti costringe a cominciare daccapo…”

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