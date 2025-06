Torna FOMO, il Festival delle nuove generazioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Uno spazio per l’espressione e la condivisione. Dal 25 al 27 luglio, il Parco Ardito Desio di Udine ospiterà la terza edizione di FOMO, la tre giorni di musica, arte e cultura giovanile che punta a promuovere la partecipazione e la creatività emergente delle nuove generazioni.

Il nome del Festival di Officine Giovani, promosso da Comune di Udine, Circolo Arci Cas*Aupa APS e Get Up APS, trae spunto dall’acronimo di ‘Fear Of Missing Out’, ovvero quella forma di ansia sociale di chi ha paura di perdersi eventi piacevoli e gratificanti a cui gli altri partecipano. Proprio per questo, il festival mira a ribaltare l’idea che a Udine non ci siano cose da fare, offrendo una piattaforma per la produzione artistica del Friuli-Venezia Giulia.

Il programma prevede spettacoli dal vivo, workshop, stand associativi e un’area ristoro. La line up spazia dal dance-punk al metalcore, dall’elettronica sperimentale alle performance aeree, dando voce a nuove realtà artistiche del Nord Est.