Torna la festa della danza: talento e poesia sul palco del Giovanni da Udine

Raduna danzatori giovanissimi e futuri talenti per una carrellata di coreografie che abbracciano sia le discipline coreutiche sia nuove poetiche espressive: è la Festa della Danza, la kermesse fondata da Paola Galliussi Ceron che quest’anno tocca 61 edizioni confermandosi un appuntamento atteso dal pubblico friulano. Sabato 14 giugno, ore 20.30 e Domenica 15 giugno, ore 18.30, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, i saggi-spettacolo della Scuola di danza “Ceron” propongono un programma artistico nel segno della continuità di competenze ed emozioni che si perpetuano nel tempo attraversando più generazioni e che contempla stili diversi: classico, moderno, contemporaneo, carattere e hip hop. Il festival è costituito da 20 brevi creazioni d’autore e due fiabe-balletto rieditate nell’impianto compositivo e drammaturgico: La fata delle bambole, un titolo san pietroburghese del secolo scorso, narra di un creatore di giocattoli noto per le sue bambole danzanti che di notte si riscattano diventando umane. Altra rivisitazione è Scarpette Rosse, dal celebre film basato sull’omonima fiaba di Andersen, che pone al centro la storia di una ballerina tormentata tra l’amore e la passione per la danza. Qui le famose “punte” sono metafora di una crescita verso l’età adulta fatta di delusioni e cambiamenti.

Il restante programma della Festa della Danza prevede anche brani premiati a Concorsi di settore per l’interpretazione di danzatori in ascesa coadiuvati da alcuni ex-allievi professionisti di rientro da School of Alvin Ailey American Dance Theater New York, MN Dance Company Slovenia e MAS Music Arts & Show Milano. Autori delle composizioni della kermesse, che gode della collaborazione del Comune di Udine, un cast di maestri, coreografi e ballerini coordinati da Matilde Ceron, Ballet master all’Accademia del Teatro di Stato di Vienna e junior company e da Massimo Gerardi, Direttore Tanzcompagnie Theater Görlitz-Zittau.