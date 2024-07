Tre nuove produzioni per raccontare il confine goriziano 

Un melting pot unico come quello goriziano raccontato attraverso le nuove tecnologie. Parliamo dei tre progetti, tutti incentrati sul tema del confine, messi a punto dall’associazione Quarantasettezeroquattro nel suo 15esimo anno di fondazione. Uno, dal titolo “Orfana la mia città”, si basa sulla tecnica della realtà aumentata ed è già stato presentato, mentre gli altri due verranno proposti al pubblico nelle prossime settimane: il debutto di “Gorizia Cold Case” è previsto per il 28 agosto alle 16 alla Sinagoga di via Ascoli, nell’ambito della nuova edizione di In\Visible Cities, mentre la danza e la musica sono protagoniste di “Brucia, Prigione, Brucia!” in prima assoluta, il 31 agosto, alle 19, al Parco Basaglia, sempre all’interno di In\Visible Cities). «La nostra realtà – spiega il presidente dell’associazione Alessandro Cattunar – ha l’obiettivo di promuovere progetti transfrontalieri attraverso linguaggi come il teatro, il cinema, ma anche gli audiovisivi e la multimedialità”.

«Gorizia e il territorio hanno il dovere di raccontare le tante e diverse "storie della storia" che dimostrano la complessità in merito a ciò che ha segnato la vita di tanti uomini e donne», ha commentato Fabrizio Oreti, assessore alla cultura del Comune di Gorizia.