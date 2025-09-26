Trieste Next al via: al festival della scienza il premio Nobel Brian Kobilka

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Su il sipario sulla nuova edizione di Trieste Next, il festival della ricerca scientifica in programma fino a domenica 28 settembre. La manifestazione, che vede protagonisti i più importanti esponenti della ricerca scientifica, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, è intitolata “La vita dentro. Dialoghi tra scienze e tecnologie”, si concentra sul ruolo fondamentale della scienza e delle tecnologie nel ridefinire la nostra esistenza, indagando come questi strumenti stiano trasformando il rapporto tra individuo e società.

Da sabato si entra nel vivo Trieste Next con una serata che vedrà protagonista il Premio Nobel per la chimica 2012 lo statunitense Brian Kobilka e altri appuntamenti di grande richiamo scientifico e culturale, dai social media all’intelligenza artificiale, dai confini della cura ai falsi d’arte fino al linguaggio invisibile delle cellule.