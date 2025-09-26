  • Aiello del Friuli
venerdì 26 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Spray al peperoncino sull’autobus, coinvolti 70 viaggiatori
Trieste Next al via: al festival della scienza il premio Nobel...
Giunta Fedriga: il Fvg centra il target Pnrr sulla sanità
Accoltellò il rivale, condannato a 5 anni e 4 mesi
Rissa in Borgo Stazione, l’esercito ferma le violenze
Delitto Tulissi, ecco perché Calligaris è colpevole
Pmp Industries inaugura la fonderia in Bosnia: investimento da 35 milioni
Danieli: utile a 220 milioni, fatturato a 4,2 miliardi
De Toni con 150 sindaci a Vicenza per la Pace, Udine...
Udine celebra Guido Guidi, a Casa Cavazzini la grande fotografia italiana
Cultura

Trieste Next al via: al festival della scienza il premio Nobel Brian Kobilka

Su il sipario sulla nuova edizione
Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Su il sipario sulla nuova edizione di Trieste Next, il festival della ricerca scientifica in programma fino a domenica 28 settembre. La manifestazione, che vede protagonisti i più importanti esponenti della ricerca scientifica, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, è intitolata “La vita dentro. Dialoghi tra scienze e tecnologie”, si concentra sul ruolo fondamentale della scienza e delle tecnologie nel ridefinire la nostra esistenza, indagando come questi strumenti stiano trasformando il  rapporto tra individuo e società.

Da sabato si entra nel vivo Trieste Next con una serata che vedrà protagonista il Premio Nobel per la chimica 2012 lo statunitense Brian Kobilka e altri appuntamenti di grande richiamo scientifico e culturale, dai social media all’intelligenza artificiale, dai confini della cura ai falsi d’arte fino al linguaggio invisibile delle cellule.

