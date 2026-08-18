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Trieste, oggi è la notte dello show dei droni

Il via alle 22 con 14 coreografie che coloreranno il cielo
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL VIDEO Il via alle 22 quando mille droni inizieranno a colorare e realizzare 14 coreografia nel cielo di Trieste sopra piazza dell’Unità d’Italia. Torna dopo il successo dello scorso anno lo spettacolo che ha sostituto i fuochi artificiali ferragostani nel capoluogo giuliano.

L’evento è stato voluto dallo scomparso assessore alla Cultura del Comune, Giorgio Rossi, ed è stato affidato alla Allumee Italia che realizzerà lo spettacolo grazie anche al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Rispetto allo scorso anno, quando arriveranno 10 mila persone ad assistere, i velivoli saranno il doppio e realizzeranno alcune raffigurazioni storiche di Trieste come il castello di San Giusto o la bora.

Sono chiaramente previste delle limitazioni al traffico, quello pedonale sarà interdetto sul molo Audace a partire dalle 14 mentre durante lo show saranno chiuse al traffico veicolare e ai pedoni l’area davanti a piazza Unità fino alla pista ciclabile per chi si muove a piedi mentre le auto saranno deviate su via Mercato Vecchio e piazza Tommaseo. La capitaneria invece impedirà l’accesso alle imbarcazioni nel bacino San Giusto.

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