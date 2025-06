Tutto esaurito in Piazza Patriarcato per la prima nazionale di ‘Aquilee’

GUARDA IL VIDEO Tutto esaurito ieri sera in Piazza Patriarcato ad Aquileia per la prima nazionale dello spettacolo “Aquilee”, una coproduzione vicino/lontano ed En-Knapp Lubiana. Ideazione, drammaturgia e coreografia dello spettacolo sono a cura di Mattia Cason, attore, danzatore e antropologo.

Il danz-attore ha raccontato la storia di Aquileia, di Alessandria d’Egitto, e delle tante altre genti che nei secoli hanno affollato le banchine del porto fluviale. Mattia Cason è vestito come Pier Paolo Pasolini, che a trentasei anni visita Aquileia in compagnia dell’amica Maria Seccardi, ma l’intenzione è quella di andare oltre il Pasolini storico, cercando di dare spazio alla sua passione per le lingue straniere, al suo bisogno di andare oltre la nazione, alla sua incrollabile fede nella scandalosa forza rivoluzionaria del passato. Per parlare di un’Europa nuova e antichissima assieme, l’Europa afroasiatica del mito, della diaspora ebraica, delle migrazioni passate, presenti e future.

Al termine dello spettacolo gli spettatori hanno partecipato a una visita guidata ai mosaici della Basilica a cura di Andrea Bellavite, direttore della Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, oltre che consulente storico per la produzione dello spettacolo, insieme al medievista Angelo Flòramo e a Cristiano Tiussi, direttore della Fondazione Aquileia.