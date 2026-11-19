La Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe è lieta di annunciare il Pre-mio Nazionale “Giovani Realtà del Teatro”, che si terrà nella giornata di dome-nica 22 novembre 2026 a partire dalle ore 10.30 nella sede della Civica Accade-mia Nico Pepe, ex Oratorio del Cristo in Largo Ospedale Vecchio 10/2 a Udine.

Grande soddisfazione esprime Claudio de Maglio, direttore della Civica Accade-mia Nico Pepe, per l’edizione 2026 del Premio Nazionale “Giovani Realtà del Teatro” che si svolgerà domenica 22 novembre presso la sede della Nico Pepe dalle ore 10,30 “Siamo molto felici di presentare un’edizione particolarmente ricca, fiore all’occhiello della nostra Accademia, che si apre a tutto il territorio nazionale offrendo a giovani talenti Under 35 di portare in scena i propri sogni nel cassetto, con l’auspicio che possano diventare vere e proprie produzioni. Per-tanto premiare le realtà più riuscite ci sembra un modo per incentivare il teatro di domani. Nella stessa serata si sancirà l’avvio del nuovo anno accademico e si svolgerà la cerimonia di consegna diplomi agli allievi uscenti del terzo anno. Si viene a creare un ideale rito di passaggio del testimone che vede uniti nello stesso momento giovani attori con carriere avviate, attori che si interfacceranno con il mondo dello spettacolo e futuri attori che inizieranno il loro percorso didattico triennale”.

Dopo la selezione effettuata tra un centinaio di richieste, sono stati accettati 21 progetti, tra lavori di gruppo e monologhi, presentati da giovani professionisti Under 35, tutti pronti a stupire con progetti e performance inedite, in scena dalle ore 10.30 alle 13.30 nella mattinata e dalle ore 15.00 in poi nel pomeriggio, con l’ingresso libero e aperto a tutti. Arrivati da tutta Italia (Abruzzo, Toscana, Lom-bardia, Lazio, Emilia Romagna, Puglia, Molise, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Svizzera), i ragazzi selezionati vantano formazioni dalla matrice poliedrica, essendo in gran parte allievi diplomati nei maggiori centri di formazione del panorama teatrale italiano, come la Scuola di teatro “Iolanda Gaz-zero” ERT Emilia Romagna, Scuola Teatro Stabile di Genova, Accademia Teatra-le “Lorenzo da Ponte” Vittorio Veneto, Accademia Internazionale di Teatro Roma, Actor Workshop di Danny Lemmo Roma, Accademia del Dramma Antico Siracu-sa, la Scuola Civica Teatro “Paolo Grassi” Milano, Scuola di Teatro “Luca Ron-coni” del Piccolo Teatro di Milano, Accademia Mohole Milano, Scuola di Teatro “Galante Garrone” Bologna, Accademia Teatro Dimitri Verscio – Svizzera, DAMS Università degli Studi di Bologna, oltre ai diplomati e alle diplomate della Nico Pepe.

Nel corso degli anni il Premio si è affermato come un vero e proprio incubatore di talenti, lanciando compagnie e attori nel panorama nazionale e dando nuova linfa alle stagioni teatrali. L’importo complessivo dei premi che verranno assegnati as-somma a ottomila Euro.

Il Premio fa parte del progetto “Theatre Academy Creative Space and Labs” (bando PR FESR FVG 2021-2027, d6.1.1)

I progetti partecipanti alla giornata del Premio di domenica 22 novembre (dal-le ore 10,30) sono i seguenti: “Come muore un italiano” (Michele Mion, Alice Ci-vallero, Filippo Masocco), “RESTI e poi c’è il futuro!” (Lorenzo La Rovere, Sa-muele Marrone, Nino Saraullo, Rosita Laudano), “I castagni” (Filippo Masocco), “Aspettando Vinicius” (Pouria Jashn Tirgan, Omar Giorgio Makhloufi), “Leò” (Sem Bonventre, Marta Polidoro, Mattia Zavarise), “LOVE STORE, danza muta per due ossessioni” (Giulio Macrì, Ariele Celeste Soresina), “Pound x Pound” (Alice Civallero), “La paraplegia dell’Ego” (Martina Spartà, Ilaria Felter), “Io e il mio amico fascista” (Massimo Filoso, Siro Pedrozzi, Sara Volpi, Sara Wegher), “Anastasia” (Alberto Camanni, Pietro Cerchiello), “CATE storia di una santa adolescenza” (Chiara gallo, Marta Garofano, Martina Spartà), “ Il cantico dei bu-rattini” (Saskia Simonet, Filippo Capparella, Giacomo Tamburini), “Futurissimo Presente” (Chiara Aquaro, Mattia Bartoletti Stella), “Chiamami Italia ancora” (Maria Sofia Rizzi, Jolan van Beek), “Trame volgari: Maremma Cane” ( Filippo Salvini, Federica Garbarini, Matteo Pratesi), “Rosa” (Jacopo Cesaria), “Misurina” ( Agata Leoni, Marta Parpinel, Lorenzo Corsi), “ Un hamburger in paradiso” (Al-berto Viscardi, Sara Pagani), “ Le rane” ( Collettivo ProiMito Attori, Francesca Ferrari, Giacomo Lisoni, Guglielmo Pontecchi, Arianna Sangiuliano, Lisa Zanzot-tera, Marialuce Giardini), “Cocchieri cavalli e carrozze” ( Letizia Buchini, France-sco Ippolito), “ Il gusto del pane” ( Compagnia Architettos Attori, Francesco Garuti, Giuseppe Losacco, Andrea Maffetti, Giacomo Tamburini).

A valutare le performance saranno due giurie di esperti: una Giuria Artistica composta da Roberto Cocconi, Annalisa D’Amato, Natalia Di Iorio, Riccardo Lanzarone, Marco Maccieri, Rita Maffei e il direttore della Nico Pepe Claudio de Maglio nel ruolo di coordinatore, oltre a una giuria composta dai docenti della Nico Pepe: Naiem Abdulrazaq, Paola Bonesi, Elke Burul, Gianni Cianchi, Valter Colle, Alan Malusà Magno, Carlo Tolazzi, Marco Toller, Monica Vendruscolo. All’evento inoltre prenderanno parte come ospiti del premio Lodovico Guenzi, Michele Pagliaroni (CTU “Cesare Questa” dell’Università di Urbino), Gloria Sa-pio ( Residenza artistica Settimo Cielo /Teatro di Arsoli Roma) Pietro Spirito, Antonin Stahly.

Il Comitato d’Onore del Premio è composto dal Presidente della Regione Auto-noma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il Vicepresidente e Assessore alla Cultura e allo Sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Mario An-zil, il Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, l’assessore alla Cultura del Co-mune di Udine Federico Angelo Pirone e il presidente della Fondazione Friuli Bruno Malattia.

Al termine di questa intensa giornata di esibizioni seguiranno le premiazioni dei progetti vincenti alle ore 20,15 , oltre alla consegna dei diplomi agli uscenti at-tori del terzo anno di corso triennale (Elia Bonzani, Francesca Cozzini, Leonar-do Maria Filoni, Davide Gavini, Gianluca Madaschi, Edoardo Maria Mattina, Gaia Mencarini, Michela Serra, Nello Tammaro, Giacomo Zampini) e verrà inau-gurato il nuovo anno accademico.

Affiancano la Nico Pepe, il Ministero alla Cultura, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Udine e la Fondazione Friuli.