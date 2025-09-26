Udine celebra Guido Guidi, a Casa Cavazzini la grande fotografia italiana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un viaggio attraverso quasi settant’anni di ricerca fotografica: è quello proposto dalla mostra “Guido Guidi. Col Tempo, 1956-2024”, allestita a Casa Cavazzini Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Udine. Oltre 400 fotografie e materiali d’archivio raccontano l’opera del maestro cesenate, capace di restituire con sguardo poetico e rigoroso il paesaggio, l’architettura e la vita quotidiana. La mostra rientra nel programma di supporto GO! & Friends, legato a GO2025, e sarà seguita da un’ulteriore esposizione al Museo della Fotografia in Castello.