Udine balla il flamenco: al Palamostre il ventennale di Viento Flamenco

Un viaggio tra radici, passione e contaminazioni artistiche per celebrare vent’anni di attività. Domenica 7 giugno 2026 alle ore 16:00 il Teatro Palamostre di Udine ospita “Fiesta Flamenca (Alma, Raíces y Pasión)”, lo spettacolo del ventennale dell’associazione A.S.D. Viento Flamenco, che coincide anche con i 30 anni di insegnamento della direttrice artistica e fondatrice Lucia Tosto.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Udine, si aprirà con un saluto istituzionale dell’assessore alla Cultura Federico Pirone. Sul palco si alterneranno oltre 40 danzatrici provenienti da tutte le province del Friuli Venezia Giulia, in un percorso coreografico che attraversa le diverse anime del flamenco, tra baile, cante e toque. Accanto a loro, due ospiti d’eccezione: la danzatrice internazionale Caterina Lucia Costa, conosciuta come “La Gitana Blanca”, e il percussionista Frank De Franceschi, che accompagnerà la performance con la sua energia ritmica.

Lo spettacolo sarà anche l’occasione per raccontare il forte legame dell’associazione con il territorio e la comunità, costruito negli anni attraverso progetti e iniziative che vanno oltre il palcoscenico: dalle esibizioni natalizie nel centro di Udine e a Cussignacco con il “Coro de Villancicos”, fino al progetto “Mujeres que Luchan”, dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Un momento centrale della serata sarà dedicato all’inclusione sociale con un estratto di “Tutti siamo Carmen”, progetto avviato nel 2015 che coinvolge persone con disabilità intellettiva e relazionale attraverso danza e movimento. Un’esperienza che negli anni ha ottenuto riconoscimenti anche a livello transfrontaliero, entrando nel cartellone Art Without Borders 2026.

“La danza è vita, respiro, amore e calore. Festeggiare vent’anni di associazione insieme alle nostre allieve, ad artisti che hanno segnato il nostro percorso e alla città di Udine è un’emozione indescrivibile”, dichiara la direttrice artistica Lucia Tosto.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma i posti sono limitati. È consigliata la prenotazione per assicurarsi l’accesso al Teatro Palamostre contattando Lucia al 328 793 7109 oppure Roberto al 349 862 3550.