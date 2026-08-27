Ultimi giorni per ammirare la Nuda Veritas di Klimt a Villa Manin

Restano ancora pochi giorni per ammirare la Nuda Veritas di Gustav Klimt esposta a Villa Manin. Il capolavoro resterà nel Salone Centrale fino al 6 settembre, data di chiusura dell’esposizione curata da Cäcilia Bischoff. L’opera, concessa in prestito all’Erpac Fvg, farà poi ritorno a Vienna.

Il fine settimana conclusivo sarà arricchito da due appuntamenti. Il 5 e 6 settembre la villa ospiterà la 23ª edizione di “Nel Giardino del Doge Manin”, rassegna florovivaistica con circa 70 espositori. Domenica 6 settembre, alle 19, nel Cortile d’Onore, il pianista Sebastian Di Bin proporrà lo spettacolo “Bach & Michael Jackson”, incontro al pianoforte tra musica barocca e pop.