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Ultimi giorni per ammirare la Nuda Veritas di Klimt a Villa Manin

Il capolavoro resterà esposto fino al 6 settembre, quando tornerà a Vienna. Nel fine settimana anche musica e florovivaismo
Redazione
Autore: Redazione

Restano ancora pochi giorni per ammirare la Nuda Veritas di Gustav Klimt esposta a Villa Manin. Il capolavoro resterà nel Salone Centrale fino al 6 settembre, data di chiusura dell’esposizione curata da Cäcilia Bischoff. L’opera, concessa in prestito all’Erpac Fvg, farà poi ritorno a Vienna.

Il fine settimana conclusivo sarà arricchito da due appuntamenti. Il 5 e 6 settembre la villa ospiterà la 23ª edizione di “Nel Giardino del Doge Manin”, rassegna florovivaistica con circa 70 espositori. Domenica 6 settembre, alle 19, nel Cortile d’Onore, il pianista Sebastian Di Bin proporrà lo spettacolo “Bach & Michael Jackson”, incontro al pianoforte tra musica barocca e pop.

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