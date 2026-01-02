Ultimi giorni per visitare a Udine la mostra di Guido Guidi

Si avvia alla conclusione a Casa Cavazzini la grande retrospettiva Col Tempo. 1956–2024, dedicata a Guido Guidi, tra i protagonisti assoluti della fotografia contemporanea. La mostra, promossa dal Comune di Udine in collaborazione con il MAXXI e l’Archivio Guido Guidi, sarà visitabile fino al 6 gennaio 2026.

Con circa 400 opere, numerosi inediti e materiali d’archivio, l’esposizione ripercorre oltre sessant’anni di ricerca, dagli esordi negli anni Sessanta fino ai lavori più recenti, restituendo uno sguardo capace di trasformare il quotidiano in strumento di conoscenza. Un percorso che invita a osservare il paesaggio, l’architettura e i luoghi della vita comune attraverso il tempo, inteso come elemento centrale dell’atto fotografico.

Il pubblico può approfondire anche il rapporto di Guidi con l’architettura – in particolare con l’opera di Carlo Scarpa – e il ruolo dell’archivio come laboratorio creativo, arricchito da quaderni di lavoro, materiali manoscritti e da un progetto video multicanale del regista Alessandro Toscano.

Gli ultimi giorni di apertura rappresentano un’occasione preziosa per vivere una delle mostre più significative della stagione culturale udinese e confrontarsi con le opere di un artista che ha ridefinito il modo di guardare e interpretare il paesaggio contemporaneo.

La mostra è visitabile fino al 6 gennaio 2026 a Casa Cavazzini – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Udine.