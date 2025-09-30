  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
martedì 30 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Ok dell’Unesco a ‘zona cuscinetto più larga’ per proteggere Aquileia
A Udine la “differenziata smart” raggiunge 15 mila cittadini udinesi
Bombe su Gaza, al Burlo accolti due bimbi palestinesi
Mostra dei mattoncini al Città Fiera
‘Decidere il futuro’, il rapporto di fine mandato del rettore Roberto...
CNA FVG ospita a Udine l’evento nazionale “Motore umano” sul futuro...
Calcio inclusivo, presentato il progetto FUTS-ALL
Bilancio consolidato 2024 fotografa buona salute Fvg
Sfratti in crescita anche in FVG. Il Sunia: «governo fermo sulle...
Bloccati in Madagascar, 4 friulani in attesa dell’imbarco per l’Italia
Ok dell'Unesco a 'zona cuscinetto più larga' per proteggere Aquileia

Il nuovo perimetro include i 21 ettari in località San Zili - Casa Bianca interessati dal progetto dal campo fotovoltaico, per il quale il Ministero della Cultura ha presentato opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Giancarlo Virgilio
Giancarlo Virgilio

Il Comitato Internazionale del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, riunitosi a Parigi lo scorso luglio, ha approvato l’allargamento della zona cuscinetto del sito di Aquileia, che ora passa da 245 a 391 ettari. L’approvazione è stata comunicata ufficialmente alla Fondazione Aquileia dal Ministero della Cultura. .  L’organo dell’agenzia delle Nazioni Unite ha ritenuto che l’estensione della zona buffer “contribuisce a mantenere il Valore Eccezionale Universale dei beni Patrimonio dell’Umanità e migliorerà la sua integrità e protezione”.

Il nuovo perimetro abbraccia un’ampia area a ovest dell’antica città romana al cui interno sono inclusi i 21 ettari in di località San Zili – Casa Bianca interessati dal progetto di un parco fotovoltaico (con una potenza prevista di 9989 KWp), impianto per il quale il Ministero della Cultura ha presentato opposizione, attualmente all’esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si conclude così con successo l’iter avviato a gennaio dalla Fondazione Aquileia, ente gestore del sito Unesco, per l’ampliamento della zona di protezione del patrimonio emerso o ancora interrato. I nuovi limiti della zona cuscinetto risultano ora più coerenti con gli elementi naturali e i confini comunali.  L’allargamento, in particolare sul lato orientale, segue corsi d’acqua garantendo una protezione più efficace

Il presidente della Fondazione, Roberto Corciulo, ha espresso grande soddisfazione per il risultato. “La decisione sancisce un principio fondamentale – ha sottolineato Corciulo -: le esigenze, pur comprensibili, della transizione energetica non devono confliggere con quelle della conservazione di un sito Patrimonio dell’Umanità, che tutti siamo tenuti a rispettare, tutelare e trasmettere intatto alle future generazioni”.

