Un’intera giornata dedicata e alla promozione della lettura

Da Sacile a Gorizia, da Tarvisio a Marano Lagunare, passando per Udine, Trieste, Aquileia, Casarsa e Osoppo, solo per citare alcune località, sono centinaia gli eventi che compongono il ricco calendario dell’undicesima edizione di “Un libro lungo un giorno 2024”, maratona partecipata di promozione della lettura in programma venerdì 25 ottobre.

L’iniziativa è ideata e attuato da LeggiAMO 0-18 FVG, progetto di promozione della lettura realizzato dai partner CCM – Consorzio Culturale del Monfalconese (ente coordinatore), CSB – Centro per la Salute del Bambino, Damatrà Onlus, AIB – Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG, Fondazione Radio Magica ETS, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.

L’edizione 2024 di “Un libro lungo un giorno” è dedicata al concetto di bibliovarietà, che abbraccia tutte le forme di lettura: dai formati tradizionali a quelli innovativi, dalle versioni accessibili a quelle digitali, per promuovere l’inclusione e la partecipazione di tutti. “Un libro lungo un giorno” è una vera e propria maratona di lettura, che coinvolge appassionati di tutte le età sull’intero territorio regionale nella condivisione di un “gesto di lettura”.

Sono centinaia, infatti, gli appuntamenti in programma venerdì 25 ottobre iscritti al calendario di “Un libro lungo un giorno” da scuole, biblioteche, associazioni, circoli, gruppi di lettori, amici, famiglie, negozi e locali pubblici, singoli cittadini e animatori culturali, ma anche in residenze protette, centri diurni per anziani, sugli autobus o negli ambulatori medici in ogni angolo della regione.

Sul sito www.leggiamofvg.it è possibile per tutti consultare la lista degli appuntamenti.

Dopo l’avvio ufficiale, lunedì 21 ottobre nella Biblioteca Livio Paladin del Consiglio Regionale a Trieste, e le attività che si sono susseguite durante la settimana nell’ambito di “Tactile GO!”, biblioteca itinerante di letture accessibili, venerdì 25 ottobre sarà anche la data ufficiale di avvio di “LeggiAmo a scuola 2024-2025” organizzata da Damatrà Onlus, che consiste in una campagna di sensibilizzazione per far entrare in aula il piacere di leggere liberamente durante le giornate scolastiche, capace di coinvolgere ben 51.000 studentesse e studenti di 2.566 classi e più di 5.000 bibliotecari e docenti del Fvg in una rete di contatti e scambio continui.

Sarà invece San Daniele del Friuli (e in caso di maltempo la biblioteca Guarneriana) a ospitare in piazza Vittorio Emanuele dalle 9 alle 12 di venerdì 25 la “Biblioteca dei libri viventi”, curata da Damatrà Onlus, uno evento particolare, il cui obiettivo è creare una comunità temporanea di lettori e lettrici capaci di coinvolgere il pubblico con modalità di condivisione originali. Infatti, non bisogna sfogliare le pagine dei libri, ma ascoltare i ragazzi e le ragazze delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Pellegrino da San Daniele” che racconteranno libri e storie alle lettrici e ai lettori delle classi prime del medesimo istituto.

Alle 14.30 la Biblioteca Joppi di Udine ospiterà il workshop su “Adattamento tattile di un albo illustrato”, coordinato da Radio Magica ETS e condotto da Pietro Vecchiarelli della sezione Libri tattili della Federazione Pro Ciechi, per avvicinare il pubblico alle tecniche di realizzazione di un libro in cui le immagini a rilievo sono realizzate con diversi materiali. I partecipanti, divisi in sei gruppi di lavoro, produrranno altrettanti libri tattili ispirati ad alcuni classici della letteratura per l’infanzia che saranno poi donati alla biblioteca. Gli incontri sono aperti a studenti, insegnanti, promotori della lettura e bibliotecari che potranno sperimentare l’ideazione e la progettazione di un prototipo di libro tattile illustrato.

Alle 16 nella sala emeroteca della Biblioteca civica Joppi di Udine si svolgerà la donazione di 40 copie del libro tattile “Grande gatto, piccolo gatto” ad altrettante biblioteche, istituzioni e associazioni del Fvg impegnate nella promozione della lettura da parte della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi Onlus di Roma.

Tra gli appuntamenti pubblici, oltre quelli già citati, ne segnaliamo alcuni tra quelli indicati sul sito www.leggiamofvg.it. suddivisi per aree.

A Udine i “Libri a bocconi” proposti dall’Educandato Uccellis dalle 8 alle 12.30 e la video lettura sul tema dell’alpinismo nel Museo Friulano di Storia Naturale; le letture itineranti degli alunni della primaria di Porpetto e di Bagnaria Arsa; la lettura animata in piazza con le bambine e i bambini della scuola primaria a Osoppo; a Tavagnacco Progettoautismo Onlus apre le pagine all’inclusione nella stanza multisensoriale della sua sede; il laboratorio “Ascoltando…leggendo… costruendo” alla biblioteca civica di Basiliano; “L’ora del racconto” alla biblioteca di Reana del Rojale; la staffetta di lettura “Il Cavaliere Saponetta e la terribile strega” a Latisana; la “Serata di letture in biblioteca” con tanto di pigiama e pelouche a Moimacco.

San Vito al Tagliamento ospita le letture condivise di “Qui LeggiAMO”, nell’ambulatorio pediatrico, mentre la biblioteca civica è il punto di partenza per il “Giro del mondo con i libri”; ad Aviano la lettura diventa un gesto pubblico e condiviso nell’appuntamento “Cortili di storie”; a Sacile si seguono le “Tracce di storie”; “Segui le tracce, trova i libri e ascolta la storia!” è l’invito della biblioteca Nico Naldini di Casarsa della Delizia, mentre quella di Valvasone Arzene propone di mettersi tutti in maschera per le “Storie da brrr… ivido In biblioteca”; “Storie a merenda” è la proposta della biblioteca di Brugnera; infine “Piccole parole di carta senza barriere” sono le letture ad alta voce accessibili a tutti i bambini da 3 a 6 anni a Pordenone.

La biblioteca civica di Villesse organizza un incontro di letture ad alta voce seguito da un laboratorio; la biblioteca di Monfalcone propone letture a tema con la collaborazione del Gruppo lettori Cantiere nella scuola dell’infanzia di Via Roma

A Trieste un “Villaggio per crescere” è un progetto gratuito nazionale proposto e coordinato dal Centro per la salute del bambino, che propone una lettura condivisa, mentre il Mini Mu Museo dei Bambini al Parco di San Giovanni, organizza un incontro di lettura e un laboratorio e “Leggiamo… fin da piccolissimi!” è l’iniziativa organizzata nel reparto di Terapia intensiva neonatale IRCSS Burlo Garofolo.

Per rendere ancora più aperto, inclusivo e condiviso “Un libro lungo un giorno”, le proposte e le testimonianze di chi aderisce alla giornata e che arriveranno tramite tag e hashtag #unlibrolungoungiorno e #ullug sui canali social Facebook e Instagram di LeggiAMO 0-18 FVG o alla mail [email protected] saranno tutte condivise a partire dal 25 ottobre e comporranno il social wall, il coinvolgente diario multimediale di “Un libro lungo un giorno 2024”.

LeggiAMO 0-18 FVG è il Progetto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha l’obiettivo di far crescere la comunità di giovani lettori e lettrici e ha come partner CCM – Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB – Centro per la Salute del Bambino, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG, Fondazione Radio Magica ETS, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.