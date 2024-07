Università di Udine e Nova Gorica insieme in un progetto della Commissione Europea

Le università di Udine e di Nova Gorica sono tra i fondatori di Across, una nuova alleanza universitaria europea transfrontaliera per la condivisione delle conoscenze. Il progetto ha ricevuto un finanziamento quadriennale dalla Commissione Europea di 14.4 milioni di euro, di cui un milione e mezzo per l’Ateneo friulano. Scopo della collaborazione è affrontare insieme le sfide economiche, sociali e ambientali che caratterizzano le aree di confine sedi delle dieci realtà che hanno dato vita al progetto. Uno sguardo inevitabile in questo senso andrà al 2025 quando Nova Gorica e Gorizia saranno capitale europea della cultura. “Across – sottolinea il rettore dell’Università udinese Roberto Pinton – consentirà anche di rafforzare le collaborazioni transfrontaliere alla luce dei numerosi eventi previsti per GO! 2025”. Across, acronimo di “European university for cross-border knowledge sharing”, vuole dunque diventare un modello all’interno dell’Unione europea su attività di ricerca, formazione e innovazione. GUARDA IL VIDEO