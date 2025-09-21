  • Aiello del Friuli
Un'onda di musica pronta a invadere Udine con mille musicisti

Il centro storico si prepara al grande evento sonoro organizzato dall'ANBIMA FVG. 40 bande in parata per celebrare il 70° anniversario dell'associazione nazionale
Oltre mille musicisti invaderanno sabato 27 settembre il centro storico di Udine per la 46ª Rassegna Bandistica Regionale ANBIMA del Friuli Venezia Giulia per celebrare il 70° anniversario dell’associazione nazionale. Un evento che trasformerà il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto. I protagonisti della parata saranno oltre mille giovani musicisti provenienti da ben 40 bande musicali, che rappresentano l’intero territorio regionale. A partire dalle 15:30, la città si animerà con cinque sfilate che attraverseranno le vie principali, da via Vittorio Veneto a via Mercatovecchio. L’apice della manifestazione sarà il grande concerto finale in piazza Libertà, dove tutte le bande si uniranno in un’unica formazione alle 17:00, eseguendo brani simbolo come l’Inno di Mameli e l’inedito “Musica in Piazza”, composto per l’occasione da Marco Frizzarin.

«Sarà un grande caos organizzato», ha scherzato Pasquale Moro, presidente di ANBIMA FVG, sottolineando la gioia di un’iniziativa che unisce l’intera comunità. Da Roma, il presidente nazionale ANBIMA Giampaolo Lazzeri ha elogiato il Friuli Venezia Giulia come un “modello per tutta Italia”, capace di coniugare qualità musicale e impegno civico.

La giornata si concluderà con il simbolico passaggio di testimone a Maniago, che accoglierà l’edizione del 2026.

