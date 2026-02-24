  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 24 Febbraio 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Uva e vino, un viaggio nell’arte friulana
Udine: anziana in bici investita in via Pradamano
Versa, a tre mesi la rabbia dei residenti per la non...
Udine primo capoluogo del FVG a dotarsi del Piano zero del...
Plusvalenze Mandragora, rito abbreviato per i vertici dell’Udinese
Udine: nessuna stretta contro le false residenze
L’abbraccio di Sappada a Lisa Vittozzi e Davide Graz
Codice terziario: Bini, attivazione regolamenti e bandi entro 2026
Università-impresa, 18 progetti da 4 bandi di 6 milioni di euro
Albatros Enduro Country, trionfo di Marconato e Minot a Sacile
Cultura

Uva e vino, un viaggio nell'arte friulana

Mostra allestita a Castions di Zoppola
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ultimi giorni per visitare la mostra “La vigna di Noè. L’uva e il vino nell’arte friulana”, allestita fino al prossimo primo marzo nella Galleria Civica d’arte “Celso e Giovanni Costantini” di Castions di Zoppola.

La mostra presenta, per la prima volta insieme, sessanta opere di artisti regionali e internazionali che hanno raffigurato temi e iconografie legate all’uva e al vino attraverso i secoli in Friuli a partire dal Seicento fino ai giorni nostri.

“Civiltà del vino e cultura del buon bere – spiega Stefano Aloisi, curatore della mostra – da sempre connotano la gente e i luoghi del Friuli”.

La mostra raccoglie opere d’arte sia sacra, sia profana, e comprende varie sezioni: dal tema del mito di Bacco e dei baccanali, a quello del sacro tra Antico e Nuovo Testamento, dal rapporto moderno con l’uva a quello delle osterie e dei bevitori.

Le opere esposte provengono da collezioni e istituzioni pubbliche e vi è anche una rara collezione di contenitori e altri lavori d’arte legati al vino: i Boccali di Pablo Picasso e Fred Pittino, i Vasi di Giorgio De Chirico e Giorgio Celiberti, le Bottiglie d’artista di Roy Lichtenstein, le Etichette di Harry Bertoia e quelle della serie del Vino della Pace.

