Uva e vino, un viaggio nell’arte friulana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ultimi giorni per visitare la mostra “La vigna di Noè. L’uva e il vino nell’arte friulana”, allestita fino al prossimo primo marzo nella Galleria Civica d’arte “Celso e Giovanni Costantini” di Castions di Zoppola.

La mostra presenta, per la prima volta insieme, sessanta opere di artisti regionali e internazionali che hanno raffigurato temi e iconografie legate all’uva e al vino attraverso i secoli in Friuli a partire dal Seicento fino ai giorni nostri.

“Civiltà del vino e cultura del buon bere – spiega Stefano Aloisi, curatore della mostra – da sempre connotano la gente e i luoghi del Friuli”.

La mostra raccoglie opere d’arte sia sacra, sia profana, e comprende varie sezioni: dal tema del mito di Bacco e dei baccanali, a quello del sacro tra Antico e Nuovo Testamento, dal rapporto moderno con l’uva a quello delle osterie e dei bevitori.

Le opere esposte provengono da collezioni e istituzioni pubbliche e vi è anche una rara collezione di contenitori e altri lavori d’arte legati al vino: i Boccali di Pablo Picasso e Fred Pittino, i Vasi di Giorgio De Chirico e Giorgio Celiberti, le Bottiglie d’artista di Roy Lichtenstein, le Etichette di Harry Bertoia e quelle della serie del Vino della Pace.