Variano celebra il centenario del suo duomo con tre nuove vetrate

A Variano sono iniziati i festeggiamenti per i cento anni della Chiesa di San Giovanni Battista, conosciuta come “la Pieve”. Per celebrare il centenario, sulla facciata sopra l’ingresso sono state installate tre nuove vetrate artistiche raffiguranti San Luigi Gonzaga, San Giovanni Battista e San Leonardo.

Diverse le iniziative programmate nel fine settimana per celebrare l’anniversario, a iniziare da una mostra di oggetti liturgici della parrocchia, aperta al pubblico ogni domenica prima delle messe: sabato 16, alle 20, si terrà inoltre un concerto con la Corale Varianese, diretta da Michela Gani, e la Classe di canto lirico diretta da Paola Lazzarini. Domenica 17, alle 16:30, si terrà una Messa solenne con la benedizione delle nuove vetrate, presieduta da Monsignor Giampaolo Crepaldi, Vescovo emerito di Trieste.

La storia dell’edificio religioso è stata recentemente ricostruita da Alda Mattiussi, che in una relazione ha ricostruito i passaggi storici più significativi, dalle sue origini nel 1190, alla costruzione iniziale del 1595 con l’intitolazione a San Giovanni Battista. I lavori di ampliamento iniziarono nel 1892 e, nel 1903, l’architetto Raimondo D’Aronco venne incaricato per un progetto di ristrutturazione. Dopo diversi interventi e completamenti, la chiesa venne ufficialmente consacrata nel novembre 1924 dall’Arcivescovo Anastasio Rossi.