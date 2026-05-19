Le parole della civiltà al centro del confronto all’Abbazia di Rosazzo

All’Abbazia di Rosazzo, a Manzano, prosegue l’XI edizione de I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga, la rassegna curata e condotta da Elda Felluga e Margherita Reguitti che propone incontri dedicati ai grandi temi della cultura contemporanea.

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio alle 18 e vedrà protagonista il giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera Venanzio Postiglione, in anteprima regionale con il suo libro Le dieci parole tradite. Come abbiamo smarrito le radici della nostra civiltà: dalla democrazia al talento (Solferino).

Al centro dell’incontro una riflessione sulle parole fondamentali della nostra convivenza civile – democrazia, libertà, felicità, fraternità, misura, pace, parità, pianeta, talento e verità – e sul loro progressivo svuotamento o trasformazione nel linguaggio e nella società contemporanea. Termini che, secondo l’autore, rischiano oggi di perdere il loro significato originario, diventando talvolta irriconoscibili o contraddetti nella pratica quotidiana.

Nel dialogo con il giornalista del Corriere della Sera Edoardo Vigna, responsabile di Pianeta 2030, Postiglione accompagnerà il pubblico in un percorso che parte dall’etimologia e dalla storia delle parole per arrivare alla loro attualità, tra distorsioni politiche, culturali e sociali. Dalla democrazia “illiberale” alla verità offuscata dalle fake news, dalla pace sempre più fragile alla libertà condizionata dai linguaggi d’odio dei social network, fino al talento e alla parità di genere ancora segnati da disuguaglianze e stereotipi.

L’incontro si inserisce in un più ampio ragionamento sul cambiamento della società contemporanea, dove – come sottolinea Postiglione – la “politica dell’istante” tende a sostituire la riflessione, e l’ansia del presente rischia di oscurare il valore del dialogo e della moderazione. Eppure, proprio in queste parole “smarrite” si troverebbero ancora le chiavi per interpretare il presente e costruire il futuro.

Giornalista e editorialista del Corriere della Sera, oggi anche direttore del settimanale Sette, Venanzio Postiglione ha iniziato giovanissimo la sua carriera nella testata di via Solferino, dove ha seguito e raccontato alcuni dei principali eventi della storia italiana e internazionale degli ultimi decenni. È inoltre fondatore e direttore della Scuola di giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università Statale di Milano.

La rassegna è promossa dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo e da Livio Felluga, in collaborazione con l’associazione culturale Vigne Museum, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Manzano. L’edizione 2024 si svolge nell’anno del 70° anniversario della storica etichetta “carta geografica” di Livio Felluga.

Tutti gli incontri si tengono alle 18. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti ed è consigliata la prenotazione all’indirizzo [email protected]. Maggiori informazioni sul sito www.abbaziadirosazzo.it e sui canali social della Fondazione.