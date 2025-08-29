  • Aiello del Friuli
venerdì 29 Agosto 2025
Cultura

Venerdì 5 settembre l'inaugurazione delle opere So(g)no – Progetto transfrontaliero Ars Sine Finibus

Le opere rappresentano simbolicamente l’incontro tra arti, scienza e natura in un percorso transfrontaliero unico tra Italia e Slovenia
Redazione
Autore: Redazione

E’ in programma venerdì 5 settembre dalle 17 presso l’Azienda Agricola Gradis’ciutta (San Floriano del Collio – GO) l’inaugurazione delle opere So(g)no – Progetto transfrontaliero Ars Sine Finibus. Le opere So(g)no, ideate dall’artista Marco Nereo Rotelli con la collaborazione di prestigiose figure internazionali quali Giorgio Celiberti, il Premio Nobel per la Pace Riccardo Valentini, il poeta Aleš Šteger, lo scrittore Valerio Magrelli e il compositore e conduttore radiofonico Alessio Bertallot rappresentano simbolicamente l’incontro tra arti, scienza e natura in un percorso transfrontaliero unico tra Italia e Slovenia. All’evento parteciperanno il Ministro per gli Sloveni nel mondo e Vicepresidente del Governo della Repubblica di Slovenia, Matej Arčon, l’Ambasciatore di Slovenia in Italia, S.E. Matjaž Longar, e l’Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica di Slovenia, Giuseppe Cavagna.

Programma sintetico
17:00 | Apertura e presentazione del progetto
17:20 | Saluti istituzionali
17:30 | Presentazione Concorso Giovani Artisti Under 35
18:00 | Presentazione della giuria e proclamazione dei vincitori
18:20 | Tavola rotonda “La natura e i giovani ridefiniscono il futuro”
19:05 | Letture poetiche
19:10 | Presentazione delle opere So(g)no
19:20 | Taglio del nastro e brindisi

Inoltre la mattina sarà possibile visitare il parco artistico e le opere dei giovani artisti: 

09:30 | Ritrovo presso Borgo Gradis’ciutta (Loc. Giasbana 32/a, 34070 San Floriano del Collio (Go)
10:00 | Visita guidata dalle opere artistiche alla presenza dei giovani artisti
12:30 | Picnic tra le vigne, sul confine
14:30 | Tempo libero / reale 

