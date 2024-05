Verso Go 2025 con un maxi-concerto da 800 musicisti in piazza Vittoria

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La musica da un lato, con una maxi-esibizione in piazza Vittoria il prossimo 8 giugno alle 19.30 nel quale quasi 800 tra coristi e musicisti canteranno e suoneranno su musiche composte e dirette dal grande maestro John Rutter. La valorizzazione dei percorsi e dei siti transfrontalieri di carattere storico dall’altro lato grazie al progetto BeWoP. Sono due iniziative diverse ma che si innescano lungo lo stesso percorso, quello di Go 2025, quelle presentate oggi tra Italia e Slovenia. La musica come detto sarà protagonista di “The beauty of the earth – a song for peace”, protagoniste l’orchestra Accademia Naonis di Pordenone, l’orchestra da camera di Pordenone e l’accademia d’archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento con cori da tutta la regione e la Slovenia.

E’ legata ai progetti interreg del Gect invece BeWoP, che si prefigge come detto di far conoscere i percorsi ed i luoghi di rilievo storico a cavallo del confine: particolare attenzione viene rivolta all’utilizzo delle ciclabili e alla connessione tra i siti del territorio transfrontaliero riguardanti la prima guerra mondiale.