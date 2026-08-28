Verso Pordenone 2027, un biennio di grandi mostre

In vista del 2027, anno di Capitale Italiana della Cultura, Pordenone lancia un ricco programma espositivo diffuso in rete con la Regione ed istituzioni nazionali. Nel 2026 spiccano le mostre su Mario Moretti e Francesco Dolfo a Palazzo Ricchieri, l’omaggio alla botanica Silvia Zenari al Museo di Storia Naturale e i vent’anni del Museo Archeologico.

Il Palazzo del Fumetto proporrà Toppi, Eronda e Carlo Lucarelli, mentre altre sedi ospiteranno esposizioni su Ugo Tognazzi, Guido Cecere e le opere salvate dal terremoto del 1976.

Nel 2027 il cuore dell’evento sarà la Casa del Mutilato con il progetto MULTI LATI, incentrato sull’epopea industriale della Zanussi. Palazzo Ricchieri ospiterà, invece, inediti di Luigi Zuccheri e la rassegna Ferite con opere di Fontana e Vedova. Completano il quadro i reperti neolitici del Palù di Livenza, i racconti fotografici su Pordenone firmati Pellegrin e Ferrari, e gli scatti dei Ciol dedicati al Rinascimento.