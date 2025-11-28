Villa Manin: “Architetture Trasparenti” raggiunge quota 25mila visite

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Villa Manin la mostra “Architetture Trasparenti”, in 25 settimane ha già registrato 25mila visitatori. Un risultato importante che conferma la forte capacità dell’esposizione di coinvolgere il pubblico di tutte le età. La mostra visitabile fino al 30 novembre è curata da Guido Comis e Linda Carello con Daniele Capra e organizzata da Erpac FVG, è un percorso immersivo tra trasparenze, riflessi e installazioni che mettono in dialogo interno ed esterno, realtà e percezione. Parte del programma “GO! 2025&Friends”, accoglie opere di artisti internazionali come Irwin, Paolini, Hein e Graham, distribuite dalla barchessa al parco storico. Il vicepresidente regionale Mario Anzil sottolinea come il successo dell’iniziativa abbia portato a prolungarne l’apertura, segno di un progetto capace di sorprendere e valorizzare gli spazi della villa.