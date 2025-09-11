Villa Manin, inaugurata la ristrutturata Esedra di Levante

Un tentativo di restauro era partito già trent’anni fa, per poi arenarsi poco dopo. Da allora, l’Esedra di Levante a Villa Manin era rimasta una sorta di incompiuta: due anni fa la decisione della Regione di investire quattro milioni e mezzo di euro, poi lievitati nel tempo ad oltre sette, per riqualificare il sito e farlo diventare un sito di prim’ordine per ospitare mostre ed eventi di livello mondiale. Tale sarà, infatti, l’esposizione che proprio tra un mese verrà inaugurata in questi spazi completamente rinnovati.

L’assessore regionale alla Cultura Mario Anzil ha sottolineato come in questo momento storico Villa Manin si trovi al centro tra le due capitali della cultura in Friuli Venezia Giulia, l’europea Go 2025 e l’italiana Pordenone 2027.

L’attesa ora è tutta per la mostra “Confini da Gauguin a Hopper”, che porterà dal prossimo 10 ottobre all’Esedra di Levante oltre cento opere, provenienti da 43 musei di tutti e cinque i Continenti, il cui valore stimato supera il miliardo di euro.