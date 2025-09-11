  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
giovedì 11 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Villa Manin, inaugurata la ristrutturata Esedra di Levante
Potenziare i servizi socio-sanitari: parte il confronto tra Regione e pensionati
Poste italiane: riaperto in versione polis l'ufficio postale di Moggio udinese
Edilizia: oltre 1500 istanze per bandi ristrutturazione
Accessibility for future: dialogo sul futuro delle città, tra dati e...
Al Città Fiera Udine Recruiting day per 90 posti
Banca AideXa cresce: 12 milioni di nuovo capitale e oltre 20...
Udine festeggia il suo "compleanno": 802 anni di storia e identità
Maranza e sangue a Udine, manifestazione per chiedere più sicurezza
Primo semestre 2025: l'export Fvg cresce del 6,6% con la spinta...
Cultura
I lavori erano partiti un anno e mezzo fa

Villa Manin, inaugurata la ristrutturata Esedra di Levante

Tra un mese ospiterà l'attesa mostra "Confini da Gauguin a Hopper"
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Un tentativo di restauro era partito già trent'anni fa, per poi arenarsi poco dopo. Da allora, l'Esedra di Levante a Villa Manin era rimasta una sorta di incompiuta: due anni fa la decisione della Regione di investire quattro milioni e mezzo di euro, poi lievitati nel tempo ad oltre sette, per riqualificare il sito e farlo diventare un sito di prim'ordine per ospitare mostre ed eventi di livello mondiale. Tale sarà, infatti, l'esposizione che proprio tra un mese verrà inaugurata in questi spazi completamente rinnovati.

L'assessore regionale alla Cultura Mario Anzil ha sottolineato come in questo momento storico Villa Manin si trovi al centro tra le due capitali della cultura in Friuli Venezia Giulia, l'europea Go 2025 e l'italiana Pordenone 2027.

L'attesa ora è tutta per la mostra "Confini da Gauguin a Hopper", che porterà dal prossimo 10 ottobre all'Esedra di Levante oltre cento opere, provenienti da 43 musei di tutti e cinque i Continenti, il cui valore stimato supera il miliardo di euro.

Cultura, bando da 500mila euro per catalogazioni museali

Callari, servono personale tecnico e cittadini alfabetizzati

Gorizia: al via i lavori al Parco Basaglia, termineranno nel 2026

Sting incanta i 10mila fan di Villa Manin

In 5 mila al concerto di Gianna Nannini a Villa Manin

Callari: Regione aderisce a progetto su IA

Villa Manin, inaugurata la ristrutturata Esedra di Levante
Potenziare i servizi socio-sanitari: parte il confronto tra Regione e pensionati
Poste italiane: riaperto in versione polis l'ufficio postale di Moggio udinese
Edilizia: oltre 1500 istanze per bandi ristrutturazione
Accessibility for future: dialogo sul futuro delle città, tra dati e innovazione
