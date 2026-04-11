Villa Manin, “La notte dei confini”: festa finale tra arte e spettacolo

Appuntamento questa sera a Villa Manin con “La notte dei confini”, l’evento finale che chiude la mostra “Confini: da Gauguin a Hopper” che in questi mesi ha superato i centomila visitatori.

La serata prenderà il via alle 19.45 con gli interventi istituzionali per poi dare spazio alla parte artistica e musicale, cuore dell’evento: protagonista l’ensemble dei Wiener Symphoniker, con un percorso musicale capace di attraversare epoche e stili, insieme alla sensibilità contemporanea del violinista e compositore Pierpaolo Foti.

Non solo musica: all’ingresso dell’Esedra sarà possibile vivere anche un’esperienza olfattiva ideata dal maestro profumiere Lorenzo Dante Ferro.

La serata proseguirà tra arte, gusto e spettacolo, con un rinfresco dedicato alle eccellenze del territorio e un dj set finale firmato Walter Gardini.

La mostra sarà visitabile fino a mezzanotte, con ultimo ingresso alle 22.45.