Vince con il latte di cammello: è di Enemonzo il miglior gelatiere tedesco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una passione di famiglia, diventata affare di famiglia. Thomas Micolino, originario di Enemonzo ed emigrato da bambino in Germania, ha ottenuto alla Fiera di Rimini il titolo di miglior gelatiere tedesco. Tra i primi tre classificati, tutti italiani, c’è anche il collega che lo ha tenuto a battesimo. Thomas, che nel 2023 era stato il primo in Europa a realizzare il gelato con la farina di grilli, ha conquistato i giudici con con un gelato con latte di cammello. Le preselezioni sono durate due anni. In lizza erano in 18, 14 italiani con attività in Germania. Prossimo step è la finale mondiale che si disputerà nel 2026.