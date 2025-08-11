  • Aiello del Friuli
lunedì 11 Agosto 2025
Economia

1 agosto da record per Autostrade Alto Adriatico: 213mila transiti in un giorno

Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

E’ un’estate da record per Autostrade Alto Adriatico che weekend dopo weekend vede aumentare i transiti sulla propria rete
Così, dopo i 199 mila transiti di venerdì 20 giugno – in un mese che ha registrato l’8% di flussi veicolari in più rispetto a un anno prima – e dopo i 211 mila di venerdì 18 luglio (altro mese in positivo con un +4%), ecco ad agosto due nuovi record per la Concessionaria autostradale che sempre di venerdì, 1 agosto, ha totalizzato sulla propria rete 213 mila mezzi (record assoluto) e sabato 9 (giorno del grande esodo) ben 207 mila transiti. Mai prima nella sua storia, la Concessionaria che gestisce anche la A4 (Venezia-Trieste), ha registrato un simile afflusso in un sabato di esodo. Ma il dato, che ha fatto segnare un +12% rispetto al sabato omologo di un anno fa, è ancora più importante se si tiene conto che, rispetto a un normale venerdì, i mezzi pesanti non circolano dalle 7 alle 22 e quindi il traffico è costituito quasi esclusivamente da veicoli leggeri in maggior parte di vacanzieri.
Il potenziamento della rete (terza corsia della A4 con 40 chilometri in più negli ultimi 5 anni) e l’implementazione degli strumenti tecnologici (pannelli a messaggio variabile, rilevatori di traffico, telepedaggio, contactless) hanno consentito di rendere più fluido il traffico. Sulle tre corsie, infatti, possono transitare fino a 5mila veicoli all’ora (nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova si registrano punte massime di 3500 durante l’esodo) e questo ha consentito di avere meno ore di coda (225 ore complessive nel periodo del giugno – luglio del 2019; 152 nel 2024; 129 quest’anno).
“Sono allo studio – annuncia il Presidente di Autostrade Alto Adriatico, avv. Marco Monaco – le percorrenze dei transiti, gli ingressi, le uscite, le soste e le destinazioni per comprendere così come poter fidelizzare l’utenza, anche attraverso le nostre aree di servizio, a vantaggio delle numerose bellezze dei territori e creare così ulteriori occasioni di sviluppo economico”.

